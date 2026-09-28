עקיבא נוביק נגד איציק בונצל: "טקסט מכוער ואווילי"

עקיבא נוביק ( הדס פארוש / פלאש90 )

סערה ברשת בעקבות דברים חריפים שפרסם איציק בונצל, אב שכול ומועמד ברשימת הליכוד לכנסת, נגד שורדת השבי יוכבד ליפשיץ. העיתונאי עקיבא נוביק יצא במתקפה נוקבת נגד בונצל והציג את העובדות המדויקות מאחורי שחרורה של ליפשיץ מהשבי.

ראשיתה של הסערה בדברים שפרסמה ליפשיץ, בהם טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא דאג לשחרור החטופים, אלא מרים אדלסון היא ש"קנתה אותם מחמאס". בתגובה לדברים אלו, תקף בונצל בחריפות את ליפשיץ וטען לכפיות טובה מצדה: "מי שחילץ אותך מהמנהרות לא הייתה מרים אדלסון, אלא הבנים שלנו ששילמו בחייהם. הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי החמאס".

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בתגובה לדברים הקשים, יצא העיתונאי עקיבא נוביק להגנתה של שורדת השבי ודחה על הסף את הטענות של בונצל תוך ציטוט עובדתי של לוח הזמנים במלחמה.

"הטקסט של איציק בונצל לא רק מכוער ואווילי, הוא גם קשקוש", תקף נוביק. "ליפשיץ שוחררה ב-23 באוקטובר. ארבעה ימים לפני שצה"ל החל להיכנס קרקעית לעזה. 'מאות הגיבורים שיצאו אל התופת' לא חילצו אותה".