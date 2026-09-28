סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

הח"כ שעזב את לפיד מצטרף לליברמן

חבר הכנסת מטעם מפלגת 'יש עתיד', שהודיע על פרישה מהמפלגה מצטרף למפלגת 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן

6 תגובות
עקבו אחרינו ב -
יאיר לפיד (אבשלום ששוני / פלאש90)

חבר הכנסת ירון לוי, המכהן כחבר כנסת מטעם סיעת 'יש עתיד', הודיע על הצטרפותו למפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן.

במסגרת הצטרפותו ל'ישראל ביתנו', יקבל על עצמו חבר הכנסת לוי את ההובלה של תחום החוסן הלאומי ובריאות הנפש מטעם המפלגה, נושא שבו התמקד גם במהלך כהונתו הפרלמנטרית.

חדשות סרוגים

המעבר של לוי מגיע ברקע ההיערכות הפוליטית של המפלגות השונות והתרחבות חזית העבודה הציבורית בתחומי החברה והבריאות, כאשר ב'ישראל ביתנו' מסמנים את תחום בריאות הנפש והחוסן הלאומי כחלק מרכזי מסדר היום של הסיעה.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
6
אמינים כמו תמיד
לפני 38 דקות

0 שקלים לחוסן הלאומי ולבריאות הנפש של האזרחים, אבל מיליארדים לפטור מגיוס
הצטרפו אלינו