הח"כ שעזב את לפיד מצטרף לליברמן

יאיר לפיד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

חבר הכנסת ירון לוי, המכהן כחבר כנסת מטעם סיעת 'יש עתיד', הודיע על הצטרפותו למפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן. במסגרת הצטרפותו ל'ישראל ביתנו', יקבל על עצמו חבר הכנסת לוי את ההובלה של תחום החוסן הלאומי ובריאות הנפש מטעם המפלגה, נושא שבו התמקד גם במהלך כהונתו הפרלמנטרית.

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המעבר של לוי מגיע ברקע ההיערכות הפוליטית של המפלגות השונות והתרחבות חזית העבודה הציבורית בתחומי החברה והבריאות, כאשר ב'ישראל ביתנו' מסמנים את תחום בריאות הנפש והחוסן הלאומי כחלק מרכזי מסדר היום של הסיעה.