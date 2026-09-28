המועמד מהליכוד לשורדת השבי: "הלוואי שיכולנו להחזיר אותך לחמאס"

איציק בונצל, המתמודד מטעם הליכוד והאב השכול, יצא היום (שני) בדברים חריפים נגד שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, זאת בעקבות דברים שאמרה בהתייחס למרים אדלסון.

"גברת יוכבד, מי שחילץ אותך מאפלת המנהרות של עזה לא הייתה מרים אדלסון, אלא מאות גיבורים שיצאו אל התופת כדי להחזיר אותך בחיים וחלקם לא שבו לעולם", כתב בונצל.

בהמשך התייחס בונצל למחיר ששילמו הלוחמים ומשפחותיהם: "הבנים שלנו שילמו בחייהם ובדם לבו של כל בית בישראל כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה בביתך".

בונצל המשיך וכתב: "כמה עלובים, מקוממים ומנותקים הם דברייך. אל מול האמירות המבישות הללו, והכאב הבלתי נסבל של אובדן הבנים שנפלו למענך, הזעם פשוט אינו יודע גבול".

בהמשך הגיע החלק החריף ביותר בדבריו. בונצל ציין כי בדרך כלל אינו נוהג להתבטא בסגנון כזה, אך כתב: "מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס שכן למראה מופע כפיות הטובה הזה, נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורך".

בונצל המשיך וטען כי דבריה של ליפשיץ נובעים מהתנגדותה לראש הממשלה בנימין נתניהו: "השנאה לנתניהו העבירה אותך על דעתך, ריסקה כל זכר למוסר ולבושה, ורמסה את כבודם של מי שחילצו אותך במחיר חייהם".

את דבריו חתם במשפט: "שתיקה למול שפל כזה היא חטא שאי אפשר לסלוח עליו".