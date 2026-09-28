שלמה פילבר חושף: "אלה העובדות שמסתירים מכם"

שלמה פילבר התייחס היום (שני) לפרסומים סביב "פרצת אבטחה" בבוט של יונתן אוריך, וטען כי בניגוד לאופן שבו הדברים מוצגים, הבוט אוסף מידע שפורסם באופן פומבי ואינו מחובר למידע מסווג.

"תראו כמה העיתונאים בישראל הם פח אשפה. כבר יומיים הם מלרירים על 'פרצת אבטחה' בבוט של אוריך", כתב פילבר, לפני שפירט את גרסתו לאופן שבו אוריך פועל ולמידע שאליו הוא חשוף.

לדבריו, "אוריך עובד ליכוד, לא עובד מדינה. כמו כל עובד מפלגה שעובד גם עם אנשים בעלי סיווג". פילבר הוסיף כי אוריך "מנוע בהנחיית שב"כ מלהכנס לאקווריום. הוא יכול להסתובב בשאר מסדרונות משרד רה"מ כמו כל עיתונאי, דובר או אפילו שליח פיצה".

פילבר התייחס גם למידע הסודי במשרד ראש הממשלה וטען כי הוא אינו נגיש לאוריך באמצעות הבוט: "על חומר סודי במשרד אמונה המזכירות הצבאית. גם למנכ"ל המשרד אין גישה אל חומר סודי בלי הרשאה. הם לא מחוברים לבוט של אוריך".

לדבריו, המידע שאוסף הבוט מגיע ממקורות גלויים: "הבוט של אוריך אוסף באופן אטומטי את כל השטויות, הספינים החירטוטים שמפרסמים העיתונאים ברשת ובערוצים על הבחירות, חומר חופשי שגלוי לכל אחד, וממש לא סודי".

פילבר הוסיף וטען כי גורמים המחזיקים בסיווג ביטחוני אינם משתמשים בהתכתבויות מסוג זה להעברת מידע רגיש. "לא נתניהו לא שר הבטחון ולא אף אחד עם סיווג בטחוני לא מתכתב בווטסאפ עם דובר, נהג או עוזר בנושאים בטחוניים רגישים", כתב.