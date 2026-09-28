חברת הליכוד לשעבר על 7 באוקטובר: "הטעות של רה"מ"

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: פלאש 90 )

טלי גוטליב, חברת הליכוד לשעבר ומועמדת מפלגת עוצמה יהודית, התייחסה היום (שני) לטענות סביב המידע שקדם לטבח 7 באוקטובר, וטענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ידע על המתקפה וכי סימנים שהעידו על מלחמה הוסתרו ממנו במכוון.

בפתח דבריה הבהירה גוטליב כי למרות המעבר לעוצמה יהודית, נאמנותה לראש הממשלה נותרה בעינה: "הנאמנות שלי לרה"מ נתניהו אינה תלויה בדבר, גם כשסביבתו עסוקה בתדרוכים נגד מפלגת עוצמה יהודית האדירה". בהמשך התייחסה ישירות לאחריותו של נתניהו לאירועים שקדמו לטבח וטענה כי מידע משמעותי לא הובא לידיעתו. "ביום הזה בו מוטחים שקרים ברה"מ אני, מועמדת מפלגת עוצמה יהודית מדגישה כי לא רק שרה"מ לא ידע דבר וחצי דבר על תופת אוקטובר, הסתירו ממנו בכוונת מכוון את הסימנים המעידים הנוראיים למלחמה", כתבה.

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לאחר מכן הצביעה גוטליב על מה שהיא מגדירה כטעות שעשה נתניהו: "הטעות של רה"מ שהוא בחר להיות ממלכתי ולא להוציא מפיו את המילים מרד והפיכה שעשו נגדו".

לדבריה, הבחירה הזו גבתה מנתניהו מחיר: "המחיר לממלכתיות היתר הזו היא רפש ושקרים שהוטחו ושיוטחו לעברו מבית היוצר של האשמים בתופת שעסוקים בהלבנה עצמית ומקדשים כל אמצעי בדרך".

בדבריה ביקשה גוטליב להבהיר את עמדתה ביחס לאחריותו של נתניהו לאירועים. לטענתה, ראש הממשלה לא ידע על המתקפה הצפויה, בעוד שהסימנים שקדמו למלחמה הוסתרו ממנו "בכוונת מכוון". לצד זאת, היא הצהירה כי נאמנותה אליו נותרה בעינה גם לאחר שעברה לעוצמה יהודית.