אחרי שנים של איומים והטרדות: כוכב "האח הגדול" הגיש תלונה במשטרה

זוכה "האח הגדול" אור בן דוד חושף כי לאחר שנים שבהן, לטענתו, הוא סובל מהכפשות, איומים והטרדות מצד אישה שאת שמה בחר שלא לחשוף - הוא החליט להפסיק לשתוק והגיש תלונה במשטרה.

בן דוד, שזכה ב"האח הגדול" בשנת 2024 ומוכר עוד קודם לכן כמי שליווה במשך שנים את הזמר איתי לוי כדרבוקיסט, פרסם את הדברים בחשבון האינסטגרם שלו וסיפר כי מדובר בסיפור שנמשך כבר מספר שנים.

"כבר כמה שנים שאני עובר הכפשות, איומים והטרדות מבחורה שאני בוחר לא להגיד את השם שלה", כתב בן דוד. "שנים שתקתי, הבלגתי, המשכתי בחיים שלי, אבל היום החלטתי שדי".

"הבנתי שיש דברים שאסור לקחת בהם סיכון"

לדבריו, אחד הדברים שהובילו אותו לקבל את ההחלטה לפנות למשטרה היה המקרה של בניהו רזי ז"ל. "אחרי המקרה המזעזע של בניהו רזי ז"ל הבנתי שיש דברים שאסור לקחת בהם סיכון. היום הגשתי תלונה", שיתף.

בן דוד הבהיר כי מבחינתו המטרה אינה לייצר סערה סביב הפרשה, אלא להביא לסיומה: "לא מחפש לעשות רעש ומלחמות, רוצה רק שהסיפור הזה ייעצר אחת ולתמיד. מכאן אני מקווה שבעזרת השם משטרת ישראל תעשה את עבודתה".