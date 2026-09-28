עשרות נכנסו להתפלל בבית הכנסת העתיק בסמוע

היום (ב'), בשעה 4:30 לפנות בוקר, נכנסו למעלה מ-50 מתפללים לתפילת הלל בשרידי בית הכנסת העתיק בסמוע, בליווי ואבטחת כוחות צה"ל מחטיבת יהודה.

התפילה התקיימה בשרידיו של בית הכנסת העתיק המזוהה עם היישוב המקראי אשתמוע, הנמצא כיום בתוך הכפר הפלסטיני סמוע שבשטח A. הכניסה למקום התבצעה בתיאום ובאבטחת כוחות צה"ל, בשל מיקומו הרגיש.

מדובר באתר בעל חשיבות היסטורית, שבו השתמרו שרידים המעידים על יישוב יהודי קדום. לאורך השנים נמצאו באזור שרידים אדריכליים ועיטורים יהודיים, בהם תבליטי מנורה, המעידים על מקורו היהודי של המקום.

לא הפעם הראשונה

כניסת יהודים לתפילה בבית הכנסת העתיק בסמוע התקיימה גם בעבר בליווי כוחות הביטחון. לפני כמה שנים נכנסו למקום כ-150 מתפללים לתפילת ותיקין של חול המועד ולתפילת הלל.

גם צה"ל תיעד בעבר כניסות מתפללים לבית הכנסת העתיק בסמוע במסגרת כניסות מתואמות למוקדים יהודיים בגזרת חטיבת יהודה.

הבוקר, עשרות המתפללים שבו אל שרידי בית הכנסת העתיק, הפעם לתפילת הלל עם עלות השחר, תחת אבטחה צבאית.