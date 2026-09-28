תוכנית הדוקו ריאליטי "בייבי בום" תשדר הערב (שני) בקשת 12 פרק מרגש במיוחד, שבו תוצג ליהיא גרינר בתפקידה כדולה. בהצצה שפורסמה מהתוכנית, נראית גרינר מגיעה לבית החולים לליווי יולדת, כשהיא חושפת את התשוקה העמוקה שלה למקצוע.

"הלואו, אני ליהיא גרינר ואני דולה", מציגה את עצמה גרינר בפתיחת הקטע. כשהיא נכנסת לחדר הלידה, היא מספרת בראיון: "אני אוהבת ללדת. אני רואה לידה, בא לי להיות שם במקומה, בא לי לדחוף בשבילה".

גרינר, שהגיעה לבית החולים ישירות מאימון, מתארת את הרגע שבו קיבלה את ההודעה על הלידה: "אני באתי באמצע אימון, אפילו לא ראיתי... אפילו לא פתחתי את הטלפון". היא מסבירה ליולדת: "אם תתמקדי רק בנשימות האלה, כל ציר יעבור לך ככה".

בשיחה עם היולדת, שמעירה על הריח הטוב שיש לגרינר, מתגלה הקסם שהיא רואה בתהליך הלידה. "האישה מביאה בן אדם לעולם, זה קסם טהור", היא מסבירה בראיון. כשהיולדת מתלוננת על כאבים, גרינר מרגיעה: "יופי. אם לא היה כואב, חיים, לא היינו מתקדמים לשום מקום".

מהאח הגדול לחדר הלידה

גרינר, שהשתתפה בעבר בתוכנית "האח הגדול", מספרת על המסלול שהוביל אותה למקצוע הדולה. "עברתי לידות, יש לי שלושה ילדים, אז כמובן שאני יכולה לייעץ, ובאמת הרבה ביקשו ממני עצות, ואמרתי: 'יו, איך בא לי שזה יהיה משהו אמיתי'", היא מתארת.

יצוין כי גרינר זכתה לתשומת לב רבה בעקבות תפקידה כדולה. רינת גיטר בס, שהשתתפה עמה ב"האח הגדול", אף סירבה להצעת בעלה לקחת את גרינר כדולה ללידתה, כפי שדווח בפרק אחר של התוכנית.

"בייבי בום" חוזרת לעונה חדשה ומציגה סיפורים מרגשים מחדרי לידה ברחבי הארץ. בפרקים קודמים הוצגו צמד הסטנדאפיסטים אלמוג שור ורועי צברי, שהגיעו לבית החולים ליס לאחר ירידת מים מוקדמת, וכן הזמרת דנה לפידות שחשפה פרטים אישיים על חייה לקראת לידת בנה השלישי.