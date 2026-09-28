האירוע החריג בעזה שנחשף כעת: "אף אחד לא חוסל"

איש המודיעין האזרחי רפאל חיון סיפר היום (שני) בראיון לשי גולדשטיין ואורי מלמד בגלי ישראל על אירוע שבו, לטענתו, זיהה כ-150 מחבלים חמושים שנעו על גבי טנדרים בדרום רצועת עזה, זמן קצר לפני כניסתה של הפסקת אש לתוקף.

"כשעה לפני הפסקת האש אני פורץ לאחת המצלמות באזור דרום הרצועה של חמאס. מזהה בערך שבעה טנדרים, בערך 15 על כל טנדר, כולם חמושים", סיפר חיון.

לדבריו, לאחר שזיהה את החמושים הוא העביר את התיעוד לגורמים הרלוונטיים: "אני מעביר את התיעוד למי שצריך בפיקוד דרום וביחידות שאמורות להתעסק בדבר הזה: 'חבר'ה, יש לנו פה אפשרות להישג עצום, לחסל בערך 150 מחבלים על טנדרים'".

חיון טען כי בעקבות העברת המידע הועלה כלי טיס לאזור, ואף נשלח אליו תיעוד ממנו. "מרימים כלי טיס, אפילו שולחים לי צילום מהכלי: 'רפאל, אנחנו עליהם'. נשארו פחות מ-40 דקות להפסקת האש ואומרים: 'תנו לנו לבצע'".

אלא שלדבריו, בשלב הזה התקבלה הוראה להחליף את כלי הטיס שהיה מעל המטרה: "אומרים להם בפקודה להוריד את הכלי ולהעלות כלי טיס אחר".

חיון סיפר כי התקיפה בוצעה לבסוף, אך לטענתו הטיל הראשון לא פגע במטרה והמחבלים התפזרו מהמקום.

"בסוף מבצעים את הפעולה. מפספסים את הטיל הראשון וכולם בורחים לכל הכיוונים. הטיל השני פוגע ברכב כשאין בו אף אחד".

לדבריו, לאחר האירוע פורסמה הודעה של דובר צה"ל בנוגע לתקיפת מחבלים על טנדרים. חיון טען כי מדובר באותה מטרה שאותה זיהה והעביר לגורמי הביטחון: "אני זה שהבאתי את המטרה הזאת, אז אני מכיר אותה מקרוב. לצערנו אף אחד לא חוסל שם".