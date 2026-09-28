היועמ"שית מעכבת את את חנינת נתניהו: "התנהלות חמורה"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

עו"ד אילן בומבך התייחס הבוקר (שני), בשיחה עם אבי רצון, לבקשת החנינה שהוגשה מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טרם הגישה את חוות דעתה בעניין.

"עד היום מיארה אפילו לא ענתה. היא לא הגישה את חוות דעתה לבקשת החנינה שהוגשה מטעם ראש הממשלה", אמר בומבך. בהמשך התייחס בומבך לעצם בקשת החנינה והוסיף: "אגב, זו לא חנינה לראש הממשלה, זו חנינה לפרקליטות על ההתנהלות החמורה שהייתה עד היום". לדבריו, לנשיא המדינה קיימת האפשרות שלא לקבל את ההמלצה שתוגש לו, אולם לטענתו, כל עוד חוות דעתה של היועמ"שית לא הוגשה, לא ניתן לקבל החלטה בבקשה.

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"הנשיא יכול לסטות מההמלצה, אבל הוא לא יכול להחליט בבקשת החנינה כשאין חוות דעת של היועמ"שית", אמר.

בומבך טען כי העיכוב בהגשת חוות הדעת נועד למנוע את קידום הבקשה: "עושה הכול לטרפד את זה, להשהות את זה, לא להגיש את העמדה שלה לגבי החנינה".

לקראת סיום דבריו החריף בומבך את הביקורת על אופן הטיפול בבקשה: "זו התנהלות ביזיונית, חמורה. אני לא יכול לתאר עד כמה זה חמור - מרגיש שהיא מתנהלת כמו בסיציליה".