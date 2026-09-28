ארוחת ערב לסוכה: פוקאצ'ות אישיות ממולאות בגבינות ועגבניות שרי

מחפשים משהו קליל וטעים להכין לארוחת ערב בסוכה? הפוקאצ'ות האישיות האלה הן בדיוק מה שצריך: בצק רך וזהוב, מילוי של גבינות נמסות ועגבניות שרי, וקצת שמן זית מעל. הן פשוטות להכנה, כיפיות להגשה ומתאימות במיוחד לאירוח בחול המועד.

פוקאצ'ה אישית ממולאת גבינות ועגבניות שרי

מצרכים ל-6 פוקאצ'ות

לבצק:

500 גרם קמח

כף שמרים יבשים

כף סוכר

כפית מלח

3 כפות שמן זית

כ-300 מ"ל מים פושרים

למילוי:

200 גרם מוצרלה מגוררת

100 גרם גבינה בולגרית מפוררת

10-12 עגבניות שרי חתוכות

מעט אורגנו או בזיליקום

מעל:

שמן זית

מעט מלח גס

אורגנו או רוזמרין, לפי הטעם

אופן ההכנה

בקערה גדולה מערבבים את הקמח, השמרים והסוכר. מוסיפים בהדרגה את המים ושמן הזית ומתחילים ללוש. מוסיפים את המלח וממשיכים ללוש במשך כמה דקות, עד שמתקבל בצק רך וגמיש. מכסים ומתפיחים כשעה, עד שהבצק מכפיל את נפחו.

מחלקים את הבצק לשישה כדורים שווים. פותחים כל כדור לעיגול ומניחים במרכז מוצרלה, גבינה בולגרית, עגבניות שרי ומעט אורגנו או בזיליקום.

סוגרים את שולי הבצק מעל המילוי ומהדקים היטב. הופכים כך שהסגירה תהיה כלפי מטה ומשטחים בעדינות לצורת פוקאצ'ה אישית.

מסדרים על תבנית מרופדת בנייר אפייה, יוצרים גומות קטנות בבצק בעזרת האצבעות ומזלפים מעל שמן זית. מפזרים מעט מלח גס ועשבי תיבול.

אופים בתנור שחומם מראש ל-220 מעלות במשך כ-15-20 דקות, עד שהפוקאצ'ות תפוחות וזהובות.

מוציאים מהתנור ומגישים חם, כשהבצק עדיין רך והגבינות בפנים נמסות. לצד סלט גדול וכמה מטבלים, קיבלתם ארוחת ערב פשוטה וכיפית שמתאימה בול לישיבה בסוכה.