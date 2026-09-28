יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אילה חסון

( איילה חסון (צילום: יוסי זמיר/ לפאש 90* )

העיתונאית ומגישת "כאן 11", איילה חסון, חוגגת היום יום הולדת. מהילדות בירושלים, דרך סקופ המאה בפרשת "בראון-חברון", ועד להובלת מהדורות האקטואליה המרכזיות בטלוויזיה וברדיו — הנה 10 עובדות שחובה להכיר על אשת התקשורת שלא מפחדת לשאול את השאלות הקשות.