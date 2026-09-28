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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אילה חסון

לכבוד יום הולדתה של אילה חסון, קבלו 10 עובדות על הדרך שעשתה מהילדות בירושלים ועד לצמרת התקשורת הישראלית

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(איילה חסון (צילום: יוסי זמיר/ לפאש 90*)

העיתונאית ומגישת "כאן 11", איילה חסון, חוגגת היום יום הולדת. מהילדות בירושלים, דרך סקופ המאה בפרשת "בראון-חברון", ועד להובלת מהדורות האקטואליה המרכזיות בטלוויזיה וברדיו — הנה 10 עובדות שחובה להכיר על אשת התקשורת שלא מפחדת לשאול את השאלות הקשות.

  • ילדות ונעורים: היא נולדה בשנת 1961 וגדלה בשכונת תלפיות בירושלים למשפחה יוצאת מצרים ודמשק.
  • לימודים: היא למדה עיצוב פנים, ובוגרת המכללה לתקשורת ועיתונאות בתל אביב "כותרת". היא גם בעלת תואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת תל אביב. היא גם דוברת 4 שפות: עברית, ערבית, אנגלית וצרפתית.
  • תחילת הדרך העיתונאית: את צעדיה הראשונים בעולם התקשורת עשתה ככתבת בעיתון "מעריב", ולאחר מכן הצטרפה בשנת 1993 לרשות השידור (הערוץ הראשון).
  • חשיפת "בראון-חברון": בשנת 1997 פרסמה את אחת החשיפות העיתונאיות הגדולות והמשפיעות בתולדות המדינה — פרשת הדיל הפוליטי למנוי רוני בר-און למזכיר הממשלה. החשיפה הובילה לחקירת משטרה ולטלטלה פוליטית עמוקה.
  • שברת תקרות זכוכית: חסון הפכה לאישה הראשונה שמנהלת את חטיבת החדשות של הערוץ הראשון.
  • מגישת מהדורות מרכזיות: לאורך השנים הגישה את תוכנית האקטואליה "יומן" בערוץ הראשון, ומאוחר יותר עברה לחדשות 13, שם הגישה את מהדורת שישי "שישי עם איילה חסון" והובילה את שידורי האקטואליה הבולטים של הערוץ.
  • מעבר לתאגיד השידור: בשנת 2023 עברה לתאגיד השידור הישראלי ("כאן 11"), שם היא מגישה כיום את התוכנית היומית "שבע עם איילה חסון" ומגישה ימי שישי.
  • ברדיו ובפודקאסטים: לצד עבודתה בטלוויזיה, הגישה במשך שנים תוכניות אקטואליה מרכזיות ברדיו, בין היתר ברשת ב' ובמכאן (רדיו בערבית).
  • פרסים והוקרה: היא זכתה בפרסים מקצועיים רבים על תחקירה ועבודתה העיתונאית, ובהם פרס אבירת איכות השלטון ופרס למצוינות בעיתונות.
  • חיים אישיים: היא נשואה לשי נשר (מפיק ואיש תקשורת) ואם לשניים.
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    יוני יולי
    לפני 55 דקות

    איילה חסון, עיתונאית מובהקת. דוגמה לעיתנאי ולעיתונאית מהי
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