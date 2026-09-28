יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אילה חסון

העיתונאית ומגישת "כאן 11", איילה חסון, חוגגת היום יום הולדת. מהילדות בירושלים, דרך סקופ המאה בפרשת "בראון-חברון", ועד להובלת מהדורות האקטואליה המרכזיות בטלוויזיה וברדיו — הנה 10 עובדות שחובה להכיר על אשת התקשורת שלא מפחדת לשאול את השאלות הקשות.
ילדות ונעורים: היא נולדה בשנת 1961 וגדלה בשכונת תלפיות בירושלים למשפחה יוצאת מצרים ודמשק.
לימודים: היא למדה עיצוב פנים, ובוגרת המכללה לתקשורת ועיתונאות בתל אביב "כותרת". היא גם בעלת תואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת תל אביב. היא גם דוברת 4 שפות: עברית, ערבית, אנגלית וצרפתית.
תחילת הדרך העיתונאית: את צעדיה הראשונים בעולם התקשורת עשתה ככתבת בעיתון "מעריב", ולאחר מכן הצטרפה בשנת 1993 לרשות השידור (הערוץ הראשון).
חשיפת "בראון-חברון": בשנת 1997 פרסמה את אחת החשיפות העיתונאיות הגדולות והמשפיעות בתולדות המדינה — פרשת הדיל הפוליטי למנוי רוני בר-און למזכיר הממשלה. החשיפה הובילה לחקירת משטרה ולטלטלה פוליטית עמוקה.
שברת תקרות זכוכית: חסון הפכה לאישה הראשונה שמנהלת את חטיבת החדשות של הערוץ הראשון.
מגישת מהדורות מרכזיות: לאורך השנים הגישה את תוכנית האקטואליה "יומן" בערוץ הראשון, ומאוחר יותר עברה לחדשות 13, שם הגישה את מהדורת שישי "שישי עם איילה חסון" והובילה את שידורי האקטואליה הבולטים של הערוץ.
מעבר לתאגיד השידור: בשנת 2023 עברה לתאגיד השידור הישראלי ("כאן 11"), שם היא מגישה כיום את התוכנית היומית "שבע עם איילה חסון" ומגישה ימי שישי.
ברדיו ובפודקאסטים: לצד עבודתה בטלוויזיה, הגישה במשך שנים תוכניות אקטואליה מרכזיות ברדיו, בין היתר ברשת ב' ובמכאן (רדיו בערבית).
פרסים והוקרה: היא זכתה בפרסים מקצועיים רבים על תחקירה ועבודתה העיתונאית, ובהם פרס אבירת איכות השלטון ופרס למצוינות בעיתונות.
חיים אישיים: היא נשואה לשי נשר (מפיק ואיש תקשורת) ואם לשניים.
איילה חסון, עיתונאית מובהקת. דוגמה לעיתנאי ולעיתונאית מהי