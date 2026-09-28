אילה חסון מטילה פצצה: "אני יודעת מי הגורם הבטחוני"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאית ומגישת חדשות כאן 11, אילה חסון, חושפת פרטים חדשים על מגעים שקוימו מאחורי הקלעים ברקע הקמפיינים הפוליטיים סביב אירועי 7 באוקטובר, ותוקפת בחריפות את קמפיין "ההתרעות".

בביקורת חריפה שהשמיעה בתכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, חשפה חסון: "עבאס כאמל, ראש המודיעין המצרי, נחת בישראל ל-67 דקות. הוא לא נפגש עם ראש הממשלה, הוא לא נפגש עם ראש המל"ל, הוא לא נפגש עם שר הביטחון. הוא נפגש עם גורם ביטחוני. אם אני יודעת מי זה הגורם? יודעת גם יודעת. אגב, הגורם הביטחוני לשעבר הזה הוא חלק מהמערבבים פה, מערבב גדול". חסון התייחסה בדבריה גם לקונספציה הפיקודית ולניסיונות ההסדרה מול חמאס בשנים שקדמו למלחמה, תוך ביקורת ישירה על ראשי מערכת הביטחון: "השב"כ הישראלי בראשות רונן בר והמודיעין המצרי דנו לא מעט באיך מעודדים הסדרה עם סינוואר שהונה את כולם. האם המצרים רצו שנגיע שם להסדרה? רצו. האם ישראל רצתה להגיע להסדרה? רצתה. האם רונן בר היה עיוור? ותסלחו לי, גם אהבל? היה".

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"הקמפיין שמדלק את אויבי ישראל"

בהמשך דבריה יצאה חסון נגד הקמפיין הציבורי המנסה להטיל את האחריות למחדל, וטענה כי מדובר בפגיעה בביטחון המדינה ובנרטיב הלאומי: "יש את כל ההתנהלות לפני, ויש את ההתנהלות של הלילה ושל היום של 7 באוקטובר. כולם מבינים מה קרה פה. אוקי, יש בחירות. מי שרוצה יבחר את ביבי, מי שלא רוצה שלא יבחר את ביבי. אבל מה אתם רוצים להגיד, שאנחנו אשמים ב-7 באוקטובר? זה מה שאתם רוצים?".

חסון חתמה את דבריה בקריאה נוקבת למנהלי הקמפיינים ולאנשי התקשורת: "זה הקמפיין שמתדלק את כל אויבי ישראל. זה נורא בעיניי. זה ממש מגעיל, זה ממש זדוני. תביאו אמת. תילחמו בכלים של אמת, לא בכלים של שקר".