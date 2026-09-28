גיא הוכמן מגיב לביטול המופע: “מי רוצה לראות אותם צוחקים?

גיא הוכמן ( גיא הוכמן בראיון לסרוגים )

מופע הסטנדאפ של גיא הוכמן, שהיה אמור להתקיים הערב (שני) בפני שחקני נבחרת ישראל, בוטל בעקבות התבוסה 3:0 לנבחרת אירלנד אמש בדברצן. ההחלטה התקבלה במשותף עם ההתאחדות לכדורגל, והוכמן קיבל את ההודעה על כך הבוקר.

ההופעה הייתה אמורה להביא את הוכמן בפני שחקני הנבחרת, אלא שלאחר התוצאה מול אירלנד הוחלט כי זה אינו העיתוי המתאים לקיים את המופע. הוכמן עצמו התייחס לביטול והבהיר כי הוא מבין את ההחלטה: “קיבלתי את ההודעה הבוקר ואני מבין לגמרי. איזה ישראלי רוצה לראות את הנבחרת צוחקת אחרי תצוגה כזאת?” הסטנדאפיסט המשיך והתייחס לאווירה לאחר ההפסד: “זה לא הזמן לגוד טיים, זה הזמן לתת להם שקט”.

גיא הוכמן במשחק של נבחרת ישראל ( צילום: יח"צ )

למרות ביטול המופע, הוכמן הבהיר כי מבחינתו האפשרות להופיע בפני שחקני נבחרת ישראל עדיין עומדת על הפרק, אך הוא מעדיף שהדבר יקרה לאחר תוצאה אחרת על כר הדשא.

“הכבוד הענק להופיע מול הנבחרת שלנו עוד יגיע - בזמן הנכון, אחרי הניצחון הנכון”, מסר הוכמן.

כך, מופע שתוכנן להתקיים בפני השחקנים ירד מהפרק בעקבות התבוסה. במקום ערב סטנדאפ עם הוכמן, הוחלט לתת לשחקני הנבחרת שקט לאחר ההפסד 3:0 לאירלנד.

בשלב זה לא נמסר על מועד חלופי למופע. הוכמן, מצדו, סיכם את עמדתו בצורה ברורה: אחרי תצוגה כזו, לדבריו, זה פשוט לא הזמן לצחוק