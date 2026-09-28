כוכב “פאודה” גויס: הקמפיין החדש של וינטר נגד נתניהו וכ”ץ

יו”ר מפלגת “עמך ישראל”, תא”ל במיל’ עופר וינטר, מעלה היום (שני) הילוך בעימות מול ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשיק קמפיין חדש תחת הכותרת “הקונספציה עדיין כאן”. את הסרטון הראשון בקמפיין מקריין השחקן דני שטג.

במסגרת הקמפיין צפויה המפלגה להפנות ביקורת כלפי מדיניות הממשלה ולטעון כי גם כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, ישראל עדיין פועלת מתוך אותה תפיסה. במפלגה צפויים לטעון כי לצד ההישגים הצבאיים והביטחוניים בזירות השונות, נתניהו עדיין לא הביא להכרעה ברצועת עזה.

ב”עמך ישראל” מבקשים להציב במוקד מערכת הבחירות את השאלה האם ישראל אכן שינתה את תפיסתה בעקבות 7 באוקטובר, או שלטענתם, השפה השתנתה אך דפוס קבלת ההחלטות נותר דומה.

במפלגה מצביעים בין היתר על המצב ברצועת עזה וטוענים כי כמעט שלוש שנים לאחר הטבח עדיין לא הושגה הכרעה ברורה. סוגיה נוספת שתעמוד במוקד היא עידוד הגירה מרצון מהרצועה, מדיניות שווינטר מציג כבר תקופה ארוכה כאחד הפתרונות המרכזיים מבחינתו לעתידה של עזה.

אלא שהקמפיין החדש לא צפוי לעסוק רק במתרחש ברצועה. אנשי וינטר מתכוונים לחבר תחת המסר “הקונספציה עדיין כאן” גם את סוגיות המשילות והביטחון האישי, ובהן הפשיעה, היקף הנשק הבלתי חוקי והטענה לאובדן שליטה בגבולות ובשטחים מסוימים בתוך המדינה.

במפלגה מתכוונים למקד את הביקורת גם בסוגיית הביטחון. המסר שווינטר מבקש להציג הוא כי לא די בהישגים צבאיים נקודתיים, אם בסופו של דבר ישראל אינה מגיעה, כלשונו, ל”הכרעה”.

לפי גורמים במפלגה, נתונים פנימיים שבידיהם מצביעים, לטענתם, על ביקוש ציבורי למנהיגות “אמיצה ונחושה יותר”, שמציבה יעדים ברורים ומבקשת להגיע להכרעה ולא להסתפק בניהול מתמשך של האיומים.