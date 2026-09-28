נתניהו ביקש מנשיא האמירויות: תכחיש את ההתרעות אלי לפני 7.10

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש אתמול (ראשון) במהלך פגישתו עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שהוא יכחיש את הדיווח לפיו התריע בפניו לפני טבח ה-7 באוקטובר. כך דווח היום בסוכנות הידיעות AP.

במשרד החוץ האמירתי סירבו להגיב לדיווח, אך גם לא פרסמו לה הכחשה - בניגוד לפעם הקודמת. לדבריהם, בן זאיד "שומר על "קווי תקשורת פתוחים וישירים עם ישראל וחולק את כל המודיעין הרלוונטי".

כזכור, אמש נחשף לראשונה כי נתניהו המריא היום תחת מעטה כבד של חשאיות אל פגישה מדינית עם מנהיגה של איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד. על פי הצלבות נתוני טיסה, נראה כי נתניהו המריא בחשאי לפגישה עם מטוס פרטי לא רשמי המשרת את ישראל מידי פעם אל פגישות מדיניות סודיות וטיסות עלומות. אותו מטוס שירת את ראש הממשלה גם בזמן ביקורו במדינה בזמן המלחמה נגד איראן.

עוד דווח כי ראש הממשלה נחת בבירה אבו דאבי זמן קצר לאחר השעה שלוש בצהריים, והעביר כארבע שעות במדינה ולאחר מכן המריא חזרה לישראל - כאשר הידיעה עצמה ככל הנראה הותרה לפרסום רק לאחר עזיבה בטוחה של ראש הממשלה את אזור הסכנה האיראני.

מדובר על פגישה חריגה יחסית בנוף המדיני משתי סיבות מקבילות, בן זאיד נמנע לרוב מפגישות מדיניות עם מנהיגים בתקופת בחירות בניסיון להימנע מלהיראות כמי שלוקח צד בפוליטיקה פנימית. מעבר לכך, הדיווחים סביב הטענות המנוגדות בקשר לקיומה או אי קיומה של אזהרה אמירתית לפני השביעי באוקטובר מעמידים את שני המנהיגים באור לא אידיאלי כרקע אל פגישה מדינית.