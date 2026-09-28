סרוגים
אירוע חריג

חשד: רימון הושלך לעבר דירה בחולון, בן 15 נפצע קשה

דיווח על פיצוץ בחולון הוביל להגעת כוחות משטרה וחבלנים לזירה. על פי החשד,  ייתכן שרימון שהושלך לעבר חצר של דירה בבניין. נער בן 15 נפצע קשה בפיצוץ ופונה לבית החולים

תגובות
עקבו אחרינו ב -
זירת האירוע בחולון (תיעוד מבצעי מד"א)

אירוע חריג: כוחות משטרה הוזעקו הבוקר (שני) לרחוב סנהדרין בחולון, זאת בעקבות דיווח על פיצוץ שנשמע באזור. חבלני משטרה החלו בבדיקת נסיבות האירוע, כשנבדק האם מדובר במטען חבלה שהתפוצץ או רימון שהושלך לעבר חצר של דירה בבניין.

נער בן 15 נפצע באורח קשה באירוע, כאשר חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. בהמשך הוא פונה לבית החולים וולפסון, כשהוא בהכרה ועם פציעות בגופו.

חובש מד"א נעם ברזני סיפר כי "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו