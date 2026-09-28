חשד: רימון הושלך לעבר דירה בחולון, בן 15 נפצע קשה

אירוע חריג: כוחות משטרה הוזעקו הבוקר (שני) לרחוב סנהדרין בחולון, זאת בעקבות דיווח על פיצוץ שנשמע באזור. חבלני משטרה החלו בבדיקת נסיבות האירוע, כשנבדק האם מדובר במטען חבלה שהתפוצץ או רימון שהושלך לעבר חצר של דירה בבניין.

נער בן 15 נפצע באורח קשה באירוע, כאשר חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. בהמשך הוא פונה לבית החולים וולפסון, כשהוא בהכרה ועם פציעות בגופו.

חובש מד"א נעם ברזני סיפר כי "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".