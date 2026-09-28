יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ואלרי חמאתי

ואלרי חמאתי. ( רן יחזקאל )

היא פרצה לחיינו ב"הכוכב הבא", הגיעה פעמיים עד למקום השני, בנתה קריירה שמשלבת מוזיקה ומשחק ואפילו הצליחה לשבור את "קללת המקום השני" דווקא במטבח. לכבוד יום הולדתה ה-27 של ואלרי חמאתי, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא בכלל גילתה את הקול שלה בתיכון למרות שהמוזיקה ליוותה אותה כבר בילדות, חמאתי סיפרה כי הפעם הראשונה שבה שרה באופן רשמי מול קהל הייתה דווקא בגיל 16, במהלך ההכנות למסע לפולין. כשהמורה חיפשה תלמידה שתשיר, החברות הצביעו עליה - למרות שהיא עצמה בכלל לא רצתה. התגובות שקיבלה מהתלמידים ומהמורים גרמו לה להבין שהשירה יכולה להפוך להרבה יותר מתחביב. 2. לפני השירה הגיעו החלילית והקלרינט הרבה לפני שהכירה את הבמות הגדולות, חמאתי התחילה את דרכה המוזיקלית כנערה ביפו. היא ניגנה בתזמורת של הקהילה הערבית-נוצרית המקומית, בין היתר בחלילית ובקלרינט. בהמשך היא גם השתתפה במשך תקופה בהרכב המחול והשירה "מיומנה". 3. והיא בכלל הייתה אמורה ללכת לכיוון אחר חמאתי הייתה תלמידה מצטיינת ולמדה בתיכון עירוני ד' בתל אביב במגמת ביולוגיה וכימיה. לדבריה, הוריה ציפו ממנה להמשיך למסלול אקדמי ואף ראו עבורה עתיד בתחום הרפואה. אלא שהיא בחרה במוזיקה ונרשמה לבית הספר רימון, שם למדה במשך שנתיים.

ואלרי חמאתי ( (קרדיט צילום: אורטל דהן) )

4. היא דור תשיעי בארץ

חמאתי נולדה וגדלה ביפו במשפחה ערבית-נוצרית-אורתודוקסית, ובריאיון בעבר סיפרה כי משפחתה חיה בארץ כבר תשעה דורות. היא גדלה בין כמה שפות ותרבויות ודוברת ערבית, עברית, אנגלית וצרפתית - שילוב שהפך עם השנים גם לחלק מהזהות המוזיקלית שלה.

5. "הכוכב הבא" פנו אליה יותר מפעם אחת לפני שהסכימה

עוד לפני שהפכה לאחת המתמודדות הבולטות של "הכוכב הבא", חמאתי סיפרה כי ההפקה פנתה אליה מספר פעמים. בשתי הפעמים הראשונות היא סירבה, בין היתר משום שחששה מריאליטי והרגישה שעדיין לא גיבשה את הזהות המוזיקלית שהיא רוצה להביא לבמה. רק בפנייה השלישית היא החליטה ללכת על זה - והגיעה עד לגמר.

6. היא הצליחה לסיים במקום השני -פעמיים

בקיץ 2021 חמאתי השתתפה בעונה השמינית של "הכוכב הבא", הפכה לאחת המתמודדות הבולטות וסיימה במקום השני אחרי תמיר גרינברג. כמה שנים מאוחר יותר היא החליטה לחזור לאותה במה, הפעם ב"הכוכב הבא לאירוויזיון 2025", ושוב הגיעה עד הגמר - ושוב סיימה במקום השני, הפעם אחרי יובל רפאל.

7. אבל בסוף היא כן לקחה מקום ראשון

אחרי פעמיים במקום השני, בנובמבר 2025 חמאתי נכנסה למטבח של "מאסטר שף VIP" והפעם יצאה עם המקום הראשון. היא הכינה מסאחן מהמטבח הערבי, עם עוף, בצל, סומק וטחינה, וזכתה בתואר. גם היא לא פספסה את האירוניה ואמרה לאחר הזכייה: "שברתי את המקום השני, סוף סוף".

תמיר גרינברג מארח את ואלרי חמאתי ( לירן בר )

8. היא לא רק זמרת

לצד הקריירה המוזיקלית, חמאתי הספיקה לבנות לעצמה גם קריירת משחק. היא השתתפה בסדרות "מדרסה" ו"תלאתה", גילמה את תרצה אתר בהצגה "עוד חוזר הניגון", הופיעה במחזמר "זה אני" וב-2025 השתתפה בסדרת המתח "תחריר" של yes, שבה גילמה צעירה מצרייה בשם נורה.

9. פעם היא בכלל רצתה להיות פוליטיקאית

עוד לפני שהחליטה שהמוזיקה היא הדרך שלה להשפיע, חמאתי שקלה מסלול שונה לגמרי. בריאיון היא סיפרה שבעבר רצתה להיות פוליטיקאית, אך בהמשך הבינה שהיא מעדיפה לנסות להשפיע דרך האמנות. לאורך הקריירה היא מרבה לדבר על הזהות שלה כערבייה-ישראלית ועל הרצון לחבר בין אנשים דרך המוזיקה.

10. ובקרוב היא גם מתחתנת

לצד הקריירה העמוסה, חמאתי נמצאת בזוגיות עם איש העסקים בשארה נג'אר, והשניים כבר בדרך לחופה. ביוני האחרון הם חשפו כי החתונה הגדולה שלהם תתקיים ב-1 בנובמבר 2026. לפי הפרסום, החגיגות יכללו שני אירועים: אירוע משפחתי מצומצם בצפון ולאחריו טקס בקתדרלת אליהו הנביא בחיפה ומסיבה גדולה שאליה הוזמנו כ-1,000 אורחים.