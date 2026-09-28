מתמודד רע"מ נגד אבו שחאדה: "הוא לא צריך להתמודד בבחירות"

אבו שחאדה ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

יואב סגלוביץ', שעבר ממפלגת 'יש עתיד' למפלגת 'רע"מ', התייחס בפודקאסט 'אול אין' לסערה סביב הדחת סמי אבו שחאדה.

סגלוביץ' טען כי שחאדה חצה את הגבול ולא צריך להתמודד בבחירות הקרובות. "אני חושב שגם הוא יודע את זה, הוא בעצמו אומר שהוא לא היה עושה את זה". יחד עם זאת הוא הוסיף שהוא לא אוהב את עניין הפסילות בכללי. נזכיר כי ועדת הבחירות המרכזית, פסלה בשבוע שעבר את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת, בעקבות שורת אמירות בעייתיות ובראשן מאמר שכתב בבוקר שאחרי טבח ה-7 באוקטובר.

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במאמר הוא כתב כי אם עזה הקטנה הצליחה, תחשבו מה יכולות לעשות מדינות אחרות, כינה את הטבח אירוע היסטורי והתייחס אף "להפתעה" שהכין חמאס לכוחות הביטחון.

בניסיונותיו לבטל את ההצבעה, הוא אמר כי הוא לא הבין עדיין את גודל האירועים ואת היקף הטבח. השופט סולברג אמר כי אלו תירוצים שאינם מתקבלים על הדעת ובאופן חריג השתתף בהצבעה על הדחתו.

בהמשך לכך נחשף בכאן 11, כי שלושה ימים אחרי הטבח, שחאדה פרסם סרטון נוסף בחשבון הטיקטוק שלו, שבו הוא לא גינה את הטבח. הוא אף לא הזכיר במילה את ארגון חמאס כאחראי עליו.