מה קוראים בחג? 3 ספרים שיעבירו לכם את הזמן בסוכה

ספרים ( צילום: שטארסטוק )

לכבוד שבעת ימי חג הסוכות, הנה כמה המלצות לספרים מסוגים שונים שינעימו לכם את החג ואת הזמן בסוכה. מרומן היסטורי שמחזיר לתקופת מלחמת האזרחים בארצות הברית, דרך ספר שעוסק בפוטנציאל שטמון בכל אחד מאיתנו ועד ספר שמעניק עומק ומשמעות לסטיקרים שהפכו לחלק מהנוף הישראלי בשנים האחרונות.

אחיות החמנייה | מרתה הול קלי 560 עמ', כנרת זמורה מוציאים לאור רומן היסטורי טוב הוא כזה שמצליח לשאוב אותך לגמרי לתוך הסיפור ולתוך התקופה, עד כדי כך שאתה אפילו שוכח שאתה חי בתקופה אחרת. זה מה שקרה לי כשקראתי את הספר "אחיות החמנייה", שמחזיר אותנו לתקופת עבדות השחורים בארה"ב ומלחמת האזרחים שמתנהלת על רקע שאלת העבדים. הסיפור מסופר מכמה נקודות מבט של נשים. ג'מה היא שפחה באחת החוות, אן-מיי היא בעלת החווה והבעלים של ג'מה, וג'ורג'י היא פעילה למען ביטול העבדות. העלילה מדלגת בין הדמויות ומה שעובר עליהן, ומטבע הדברים הן גם נפגשות ביניהן. סיפור העבדות הוא סיפור קשה מאוד, שקשה להאמין שאכן התחולל ולא כל כך מזמן. מרתה הול קלי מצליחה לצייר את התקופה ואת הדמויות בצורה אמיתית ומשכנעת מאוד, ויוצרת סיפור מעניין ומרתק שקשה להפסיק באמצע.

"אחיות החמנייה" ( צילום: כריכת הספר )

הפוטנציאל הנסתר | אדם גרנט

287 עמ', הוצאת מטר

מבחוץ הספר הזה ייראה לכם כמו עוד מדריך לחיים טובים יותר, אבל בפנים תגלו שזה לא רק עוד ספר, אלא ספר חשוב שמדבר על כל אחד ואחת מאיתנו.

גרנט מתבסס על מחקרים ומראה שבניגוד למה שרובנו חושבים, שאנשים יוצאי דופן נולדו כאלה ושלא ניתן להפוך לאדם יוצא דופן בתחומו בלי כישרון מולד, האמת היא שלכולנו יש פוטנציאל נסתר להיות מצליחים וכישרוניים בכל תחום.

גרנט מראה שהדברים אינם תלויים ביכולת הלמידה שלנו, אלא בכישורי אופי שניתן לפתח, כמו למשל התמדה, התמודדות עם אי-נוחות ויצירת הזדמנויות.

זה לא שמחר בבוקר תדעו לנגן בפסנתר כמו מוצרט או לשחק שחמט בדרגת רב-אמן, אבל בהחלט תקבלו כלים לדרך שתוביל אתכם להיות מוצלחים בתחומים שתבחרו. ספר שמאוד מתאים לקראת "אחרי החגים", שעוד רגע מגיע.

"הפוטנציאל הנסתר" ( צילום: כריכת הספר )

פרקי בנים | יעקב שימל ושי פירון

307 עמ', הוצאת קורן

בשלוש השנים האחרונות אנחנו מוקפים בסטיקרים ובהם תמונה וציטוט של אלו שנפלו ב-7 באוקטובר ובמלחמת "חרבות ברזל". הסטיקר הפך להיות דרך הנצחה פופולרית מאוד, דרך שמעבירה מסר קצר ומדויק שמלמד על מי היה האדם שמאחוריו.

הנטייה הטבעית שלנו היא לקרוא את הסטיקר בהרף עין, אולי לחשוב לרגע ולהמשיך הלאה. בספר שלהם, פירון ושימל נותנים לסטיקר כבוד ועומק. עשרות סטיקרים מקבלים פרשנות ומקורות רלוונטיים שמבארים את הציטוט שבסטיקר ויוצרים אצל הקורא העמקה והפנמה של המסר.

במבט ראשון זה אולי ייראה מלאכותי או שטחי, אבל הכותבים מצליחים בקטעי פרשנות קצרים לתת לסטיקר משמעות שרלוונטית לכל קורא וקוראת, שיכולים למצוא את עצמם במסרים שמובאים. ספר שנכון לקרוא אותו "במנות קטנות", לחשוב על הדברים ולהפנים אותם לחיים.