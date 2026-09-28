הכירו את דני: הנמר החדש בספארי שנקרא על שם דני אבדיה

בספארי ברמת גן יש דייר חדש, והוא כבר קיבל שם של כוכב: נמר פרסי צעיר שהגיע בימים האחרונים משוודיה לישראל זכה לשם "דני", על שמו של כוכב ה-NBA הישראלי דני אבדיה. ואם הכול ילך לפי התוכנית, מחכה לו כאן גם שידוך מקומי ומפורסם לא פחות.

דני, שנולד לפני כשנתיים, הגיע לישראל מגן החיות Nordens Ark שבשוודיה, לאחר תהליך ממושך של תיאומים ושיתוף פעולה בין גני החיות. כעת הוא מתחיל להתרגל לביתו החדש בספארי, לריחות, למטפלים ולסביבה החדשה.

דני ונועה - השידוך החדש של הספארי

בהמשך צפוי דני להכיר את נועה, הנמרה הפרסית שכבר מתגוררת בספארי ונקראה בשנת 2022 על שמה של נועה קירל. גם אז השם נבחר כמחווה לכוכבת הישראלית, בין היתר על רקע השיר "פנתרה".

אבל לפני שאתם מדמיינים דייט ראשון בחצר, בספארי לא ממהרים. ההיכרות בין השניים צפויה להתבצע בהדרגה: תחילה דני יתרגל לריח ולנוכחות של נועה, ורק לאחר שהמטפלים יוודאו ששני הנמרים מוכנים לכך, ניתן יהיה להתקדם למפגש ביניהם.

לא רק שמות של כוכבים

מאחורי השמות המפורסמים עומדת מטרה רצינית הרבה יותר. דני ונועה מיועדים לקחת חלק בתוכנית הרבייה והשימור האירופית של הנמר הפרסי, בתקווה שבעתיד החיבור ביניהם יוביל להולדת גורים ויסייע במאמצים לשימור תת-המין שנמצא בסכנת הכחדה.

הנמר הפרסי נחשב לאחד מתתי-המין הגדולים של הנמר, ואוכלוסייתו בטבע מצומצמת מאוד. לפי Nordens Ark, ההערכה היא שכיום נותרו בטבע כאלף נמרים פרסיים בלבד. בספארי עצמו לוקחים חלק בתוכניות רבייה ושימור בינלאומיות של בעלי חיים בסכנת הכחדה, בשיתוף גני חיות וארגוני שמירת טבע ברחבי העולם.

בינתיים נראה שדני מתאקלם יפה בישראל. לדברי שלי אלדד, מנהלת מחלקת הטורפים בספארי, הנמר הצעיר יצא מארגז ההובלה זמן קצר לאחר שהגיע והתגלה כסקרן ורגוע במיוחד. בספארי מקווים שבהמשך, לאחר שיסיים את תקופת ההסתגלות, גם המבקרים יוכלו לפגוש את הדייר החדש.

ומי שכבר מחכה לפגישה הוא דני אבדיה עצמו, שהתייחס למחווה ואמר כי מדובר בכבוד גדול עבורו וכי הוא מצפה להגיע לספארי ולפגוש את הנמר שנושא את שמו.