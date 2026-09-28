מיכאל שמש: זו המטרה הסופית של נפתלי בנט

הפרשן הפוליטי מיכאל שמש, התייחס היום (שני) לשבחים שמקבל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ברשתות החברתיות, בעקבות הקמפיין שלו ברחובות.

נזכיר כי בנט הולך ונפגש עם תומכי ליכוד מאוכזבים, 'ביביסטים' ולא חושש להתווכח איתם ולשמוע מהם הטחות ושאלות קשות. אלא שלפיד טוען כי הדבר לא מתורגם לסקרים.

נזכיר כי בסקר כאן 11 אמש, קיבל בנט רק 11 מנדטים. בדבריו כתב שמש: "ברקע הירידה של בנט בסקרים האחרונים, כשהוא מתקרב שוב למספר חד־ספרתי של מנדטים, אולי הגיע הזמן לשאול שאלה:

מה לגבי ״קמפיין הפרלמנטים״? בנט מתווכח עם נהגי מוניות, אזרחים בפריפריה, קונספירטורים שהוא פוגש וסתם עוברי אורח. הסרטונים מביאים לייקים, צפיות ועובדים לא רע ברשתות.

‏אבל אולי הם פשוט לא מצליחים לעשות את הדבר שבנט באמת צריך לעשות: להביא מצביעים? כי בסוף, המטרה של בנט היא לא להיות כוכב רשתות. המטרה היא להביא מנדטים".