מני אסייג משתלח: "עשה קריירה מהחטיפה של אשתו ובתו"

פעיל הימין מני אסייג, תקף בחריפות את חן אביגדורי, שאשתו ובתו נחטפו ב-7 באוקטובר ושוחררו.

‏הביף בין השניים החל לאחר שאסייג פנה אמש לנתניהו ואמר לו: "אדוני רה״מ, כולנו כאן אנשי הימין ברשתות יורקים דם במאבק מול השקרים והשקרנים, שמפיצים בדיות ומעשיות כדי להאשים אותך במה שהם עשו (בלי ספק), כלומר בבגידה.

‏תתחשב בנו רה״מ, אנחנו לא חזקים כמוך, העצבים שלנו רופפים, הסבלנות שלנו פוקעת ומתחיל להיגמר לנו הכוח, וגם החשיפה ברשתות מתחילה להיגמר לנו ולעבור כולה לאורי משגב ולשאר החלאות.

‏תואיל בטובך אדוני רה״מ ותפרסם לאלתר את הפרוטוקולים שהעברת למבקר המדינה (מה שהלחיץ את בג״צ שהורו מיד למבקר להסיר את ידיו מהנושא), וכך תוכיח לכולם את מה שרובנו כבר יודעים מזמן: הטבח הגדול בתולדות ישראל התאפשר והתקיים בעקבות קשירת קשר ובגידה חסרי תקדים.

‏הפרוטוקולים האלה ודאי יאשררו את קיום האיומים לפירוק הצבא, חיל האוויר, המודיעין והשב״כ שפורסמו והודהדו יום יום בין היתר ע״י אשת בכיר בשב״כ. אחת מאלה שמאשימים אותך בבגידה.. אתה חייב לעשות את זה אדוני רה״מ. למעננו, למען מדינת ישראל, למען האמת והצדק ונגד חלאות קפלן הבוגדניים".

אביגדורי השיב לו: "מצטרף לקריאתו של מני אסייג תשוש הנפש, אבל יודע שזה לא יקרה: כי כשייפתחו הארכיונים ויפורסמו הפרוטוקולים אפילו מני ושאר העבדים יבינו: הוזהר. כמה פעמים. התעלם. מכל הפעמים.

‏לא עשה כלום לא לפני שהעירו אותו ולא אחרי. הפקיר לפני, הפקיר גם אחרי. על זה הבחירות. התיקון יגיע".