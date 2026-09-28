השירות המטאורולוגי בהודעה משמחת

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מזג האוויר המשתנה מביא עמו בשורות קרירות ומשמחות: השירות המטאורולוגי פרסם עדכון מעודד, לפיו בכל אחד מהימים הקרובים ועד ליום שישי צפויים לרדת גשמים מקומיים באזורים נרחבים בארץ.

על פי התחזית, המשקעים יתרכזו בעיקר בצפון הארץ – מהגליל המערבי ועד לאזור חדרה. עם זאת, גשם צפוי לרדת גם באזורים דרומיים יותר, לאורך מישור החוף המרכזי, באזור השרון ובהרים, כאשר השיא באזורים אלו צפוי בימים רביעי וחמישי, אם כי לא מדובר בכמויות גדולות במיוחד.

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