הקינוח המושלם לסוכה: עוגת מייפל ופקאן רכה 

לפעמים כל מה שצריך ליד הקפה זו עוגה טובה ופשוטה. הפעם הכנו עוגת מייפל ופקאן הפוכה, קלה להכנה ומושלמת לאירוח בחג.

מצרכים

לשכבת המייפל והפקאן:

1 כוס אגוזי פקאן קצוצים גס

4 כפות סירופ מייפל טבעי

2 כפות סוכר חום

30 גרם חמאה מומסת

לעוגה:

2 ביצים

חצי כוס סוכר

חצי כוס שמן

חצי כוס מייפל טבעי

חצי כוס חלב

כפית תמצית וניל

כוס וחצי קמח

כפית וחצי אבקת אפייה

קורט מלח

חצי כפית קינמון

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים היטב תבנית עגולה בקוטר 22-24 ס"מ.

מערבבים את הפקאנים עם המייפל, הסוכר החום והחמאה המומסת ומפזרים בשכבה אחידה בתחתית התבנית.

בקערה נפרדת טורפים את הביצים והסוכר. מוסיפים שמן, מייפל, חלב ותמצית וניל ומערבבים. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, המלח והקינמון ומערבבים רק עד לקבלת בלילה אחידה.

יוצקים בעדינות את הבלילה מעל שכבת הפקאנים ואופים במשך כ-35-40 דקות, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים בלבד.

ממתינים כ-10 דקות לאחר האפייה, מעבירים סכין מסביב לדפנות והופכים את העוגה בזהירות על צלחת הגשה. שכבת הפקאן המקורמלת שהסתתרה בתחתית הופכת עכשיו לחלק הכי יפה, והכי טעים, בעוגה.

אפשר לזלף מעל עוד מעט מייפל רגע לפני ההגשה.