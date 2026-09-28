תאונה קשה בדרום: גבר חולץ מרכב בוער, מותו נקבע במקום

אירוע קשה בדרום: גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים שהתרחשה היום (שני) בין שני כלי רכב בכביש 232 סמוך לצומת איבים.

לוחמי אש הגיעו לזירה לאחר שדווח כי הרכב בוער, כשהנהג היה לכוד בתוכו. בהמשך הצוותי פעלו לחילוץ הלכוד מתוך הרכב הבוער באמצעות כלים הידראוליים ייעודיים, ובמקביל ביצעו פעולות כיבוי ואבטחת הזירה.

לאחר שהגבר חולץ מהרכב, חובשים ופראמדיקים של מד"א דיווחו כי הוא היה ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית, ומותו נקבע במקום. שני בני אדם נוספים, שתוארו כגברים בני 40, נפצעו גם כן באורח בינוני, והם פונו לבית החולים ברזילי.

פרמדיקים במד"א אריאל אלבז ואדם גוסטבו סיפרו על התאונה: "ראינו רכב מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ובתוכו נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, טיפלנו ופינינו לבית החולים 2 גברים שנפצעו באורח בינוני".