המצטרף לוינטר פונה לבנט ולליברמן: "אתם שייכים לגוש הימין"

יוסף חדאד, המצטרף למפלגתו של עופר וינטר, התראיין היום (שני) בכאן רשת ב' ואמר: "זה הזמן להפסיק את החרמות, ולהגיד לליברמן ולבנט - אתם שייכים למחנה הימין, אתם לא יכולים ללכת ולשתף פעולה עם יאיר גולן ועם מנסור עבאס".
אמש דיווח מיכאל שמש בערוץ 13, כי מפלגת הליכוד החליטה לנהל קמפיין אגרסיבי נגד מפלגתו של וינטר, ולהעלות הילוך מיד אחרי החג.
ממפלגת 'עמך ישראל' נמסר אמש בתגובה: "3 שנים אחרי ה-7 באוקטובר אין הכרעה בעזה ואין הגירה מרצון. אין משילות, הפשע משתולל, מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים מסתובבים, הגבולות פרוצים לחלוטין ואין ביטחון אישי.
הקונספציה עדיין כאן! עם ישראל משתוקק למנהיגות אמיצה ונחושה שחותרת להכרעה. מנהיגות שתדע לשלב חרדים בצה״ל באמת ולא תעשה דילים עם גולדקנופף. בלי קונספציה, בלי תירוצים. זמן הכרעה. זמן וינטר".
"הליכוד ינהל קמפיין אגרסיבי" – במקום להחזיר את הביטחון שהבטחתם לנו, מקבלי ההחלטות תוקפים פטריוטים! גידלו אותנו על הדר ז'בוטינסקאי, מה שנשאר מזה כיום זה רק עסקנות וכיסאות!