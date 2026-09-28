המצטרף לוינטר פונה לבנט ולליברמן: "אתם שייכים לגוש הימין"

יוסף חדאד, המצטרף למפלגתו של עופר וינטר, התראיין היום (שני) בכאן רשת ב' ואמר: "זה הזמן להפסיק את החרמות, ולהגיד לליברמן ולבנט - אתם שייכים למחנה הימין, אתם לא יכולים ללכת ולשתף פעולה עם יאיר גולן ועם מנסור עבאס".

אמש דיווח מיכאל שמש בערוץ 13, כי מפלגת הליכוד החליטה לנהל קמפיין אגרסיבי נגד מפלגתו של וינטר, ולהעלות הילוך מיד אחרי החג.