בן גביר בהר הבית: "חמאס רצה להביס אותנו, היום אנחנו בעלי הבית בהר"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה היום (שני) להר הבית לרגל חג הסוכות. במהלך ביקורו נשא הצהרה בה הזכיר את אירועי ה-7 באוקטובר וציין את ההישגים של ישראל שנרשמו מאז.

"השביעי לעשירי היה כאב עצום, כאב גדול. אבל היום, שלוש שנים אחרי, חג סוכות, חג של שמחה, ואפשר לשמוח על הרבה דברים שקרו מאז" אמר בן גביר. "החמאס רצה להביס אותנו, 'טופאן אל-אקצא' הם קראו לזה. והיום, אנחנו בעלי הבית בהר הבית! אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא. הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום. חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות. שלוש שנים אחרי, עם ישראל בכיוון הניצחון המוחלט!".

"ובחג הזה, אני מתפלל כאן בהר הבית, במקום הכי חשוב - לניצחון מוחלט, לגאולה שלמה, למוות לכל המחבלים, ולריבונות כאן במקום הכי חשוב לעם היהודי" סיכם. "הם רצו לנצח. אנחנו הבסנו אותם - קודם כל כאן בהר הבית".