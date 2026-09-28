מהקאמבק של מדונה ועד נירוונה: הרגעים הגדולים של טקס ה-VMA

"מאוד קל להתפאר במדונה, אבל צריך להביא לבמה יותר ישראליות" ( שטארסטוק )

טקס פרסי הווידאו של MTV לשנת 2026 נערך אמש (ראשון) בתיאטרון פיקוק שבלוס אנג'לס, בהנחיית הראפר סנופ דוג. כמדי שנה, כמה מהכוכבים הגדולים ביותר בתעשיית המוזיקה הגיעו לשטיח האדום ולבמה, אבל בסיום הערב הייתה זוכה אחת שקשה היה להתחרות בה: מדונה.

מלכת הפופ הוותיקה גרפה לא פחות משבעה פרסים במהלך הערב, בהם אחד התארים המרכזיים - אמנית השנה. האלבום שלה, "וידויים 2", זכה בתואר אלבום השנה, ושיתוף הפעולה שלה עם סברינה קרפנטר, "Bring Your Love", זכה בפרס שיתוף הפעולה הטוב ביותר. מדונה זכתה גם בשורת פרסים על הסרט המוזיקלי שליווה את הפרויקט החדש שלה, בהם פרסים בתחום הצילום, הכוריאוגרפיה והדאנס. בכך הפכה הזמרת בת ה-68, שכבר הייתה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של MTV בשנות השמונים והתשעים, לכוכבת הגדולה של הטקס גם ב־2026. טיילור סוויפט ממשיכה לשבור שיאים מי שעוד יצאה מהערב עם סיבה טובה לחגוג היא טיילור סוויפט, שקטפה את אחד הפרסים הנחשקים ביותר בטקס: קליפ השנה, על הקליפ לשירה "The Fate of Ophelia". סוויפט זכתה גם בפרס הבימוי על "Opalite", וקיבלה פרס הוקרה חדש מטעם MTV על עבודתה כבמאית וכיוצרת חזותית. הזכיות החדשות הציבו אותה במקום הראשון ברשימת האמנים המעוטרים ביותר בתולדות טקס פרסי הווידאו של MTV.

טיילור סוויפט ( (צילום: Tinseltown\שאטרסטוק) )

גם BTS חגגו

להקת הקיי-פופ הדרום קוריאנית BTS רשמה גם היא ערב מוצלח במיוחד. הלהקה זכתה בפרס שיר השנה על "Swim", שקטף גם את פרס הקיי-פופ של השנה. בנוסף, חברי BTS זכו בתואר להקת השנה.

בפרס תגלית השנה זכתה הזמרת הבריטית סיינה ספירו, בעוד ליסה זכתה בקטגוריית הפופ עם "Dream".

בקטגוריית ההיפ-הופ זכו קארדי בי וקלאני עם "Safe", ברונו מארס זכה בפרס שיר ה-R&B עם "I Just Might", ואוליביה רודריגו לקחה את הפרס בקטגוריה האלטרנטיבית עם "the cure".

גם באד באני יצא עם פסלון, לאחר שזכה בקטגוריה הלטינית בזכות "NUEVAYoL", ואילו אלה לנגלי זכתה בקטגוריית הקאנטרי עם "Choosin’ Texas".

BTS ( צילום: שטארסטוק )

הכבוד הגדול לנירוונה

לצד הכוכבים העכשוויים, ב-MTV לא שכחו גם את אחת הלהקות המשפיעות בתולדות הרוק. נירוונה זכתה בפרס מפעל החיים היוקרתי של הטקס - פרס ה"ווידאו ואנגארד", המוענק לאמנים שהותירו חותם משמעותי על עולם הקליפים והתרבות המוזיקלית.

חברי הלהקה דייב גרוהל, קריסט נובוסליץ' ופאט סמיר עלו לבמה כדי לקבל את הפרס, יותר משלושה עשורים לאחר מותו של סולן הלהקה קורט קוביין.

במהלך הערב נערכו גם מחוות מוזיקליות לדולי פרטון ולג'ורג' מייקל, בהשתתפות שורה של אמנים ובהם קייסי מאסגרייבס, ריי וטדי סווימס.

טקס ה-VMA השנה הצליח לחבר בין כמה דורות של מוזיקה: מצד אחד מדונה ונירוונה, שהיו שם עוד בתקופה שבה MTV הייתה התחנה החשובה ביותר עבור חובבי המוזיקה, ומהצד השני טיילור סוויפט, BTS והכוכבים הצעירים שמעצבים את תעשיית הפופ כיום. ובסופו של ערב עמוס הופעות ופרסים, דווקא מדונה הוכיחה שוב שגם אחרי יותר מארבעה עשורים על הבמה - מלכת הפופ עדיין יודעת לגנוב את ההצגה.