הרב אבינר חושף למי הוא יצביע בבחירות: "זה הכי חשוב כרגע"

הרב אבינר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

נשיא ישיבת 'עטרת ירושלים', הרב שלמה אבינר, מבהיר את עמדתו לקראת הבחירות הקרובות ומצהיר בגלוי על תמיכתו במפלגת נעם. בטור שפרסם באתר 'עולם קטן', מפרט הרב אבינר את הנימוקים להחלטתו ומדגיש את החשיבות העליונה שהוא רואה בהצבעה למפלגה.

"אני אצביע נועם. וזאת למה? אני אוהב כל המפלגות, כולן כלל ישראל, כל אחד היא קטע, אך זה הקטע הכי חשוב לי", כותב הרב אבינר. "כי יש גוף האומה ויש נשמת האומה. כל המפלגות עוסקות בגוף האומה, כלכלה וביטחון. כל זה חשוב מאוד, זה מצווה, אך נועם זה נשמת האומה, וזה חשוב בריבוע". הרב מזהיר בטורו מפני התדרדרות רוחנית ותרבותית ומקשר אותה ישירות לחוסן הלאומי: "תחיית האומה בארצה על תורתה. בלי נשמה העיקר חסר מן הספר, החמצן חסר. בלי זה לא נצליח גם בכלכלה וביטחון. אמר נפוליאון: המורל שווה פי שלוש מהנשק. בלי נשמה הכל ייפול. ולצערנו, יש דברים שמתחילים ליפול: חינוך גרוע נורא, כל מיני דעות רעות חודרות בחינוך ובצבא, וזה פיקוח נפש".

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"איני יודע אם נצליח, אך אם לא ננסה ודאי לא נצליח"

בתשובה למבקרים הטוענים כי המפלגה אינה בעלת סיכויים גבוהים, משווה הרב אבינר את המצב לתחנות היסטוריות במפעל הציוני ובהתיישבות: "אתם אומרים לי: 'לא תצליח'. אבל גם כשרצינו להקים מדינה אמרתם 'לא תצליחו' והצלחנו, לפני מלחמת השחרור אמרתם 'לא תצליחו' והצלחנו, ולפני התנחלות ביהודה ושומרון אמרתם 'לא תצליחו' וכן הצלחנו. כמובן, איני נביא ואיני יודע אם נצליח או לא. איני יודע שאם ננסה נצליח, אך אני יודע שאם לא ננסה ודאי לא נצליח. וכיוון שזה פיקוח נפש, פיקוח נשמה, אנו חייבים לנסות".

את דבריו חותם הרב אבינר בקריאה להתחזקות ולאמונה בדרך: "פעם אחת ולתמיד: אנחנו לא ככל העמים! צרייך קודש וצריך חול. עד עכשיו עסקנו בעיקר בחול, עתה נתחיל בקודש. אם לא נצליח הפעם, נצליח פעם הבאה. תמיד יש עליות וירידות ובסוף עליות. אנו לא חולמניים, אנו ריאליסטיים. אנו שומעים קול מתוך נשמת האומה: קומו! הוסיפו אומץ!".