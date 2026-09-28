אחרי הסערה סביב הקמפיין החושפני: סידני סוויני בדרך לגיור?

רק לפני שבועיים סידני סוויני עוררה סערה גדולה בעקבות קמפיין פרובוקטיבי ומיני במיוחד שבו השתתפה, ועכשיו מגיע דיווח שמציג צד אחר לגמרי של אחת הכוכבות המדוברות בהוליווד: על פי דיווחים מעבר לים, כוכבת "אופוריה" ו"הלוטוס הלבן" שוקלת להתגייר, על רקע מערכת היחסים שלה עם איש העסקים ומנהל המוזיקה היהודי סקוטר בראון.

השמועות התחזקו לאחר שסוויני בת ה-29 נצפתה לאחרונה לצד בראון בחגיגות ראש השנה בבית כנסת בארצות הברית. השניים הגיעו יחד לתפילה, ובמדורי הבידור מעבר לים כבר החלו לדווח כי הביקור לא היה מקרי וכי השחקנית, שנולדה וגדלה בבית נוצרי שמרני, בוחנת ברצינות אפשרות להתגייר.

הדיווחים מגיעים דווקא בתקופה שבה סוויני נמצאת במרכזה של סערה ציבורית בעקבות אותו קמפיין נועז, מה שהופך את ההתקרבות שלה ליהדות למפתיעה עוד יותר עבור חלק מהקהל. מצד אחד, אחת הכוכבות שמזוהות כיום עם דימוי הוליוודי נועז ופרובוקטיבי; ומהצד השני, דיווחים על רצון לעבור תהליך דתי משמעותי ולהקים בעתיד בית יהודי עם בן זוגה.

הקשר הולך ומתהדק

מערכת היחסים בין סוויני לבראון הפכה בחודשים האחרונים לרצינית יותר, ועל פי דיווחים השניים אף עברו להתגורר יחד באחוזתו של בראון בלוס אנג'לס. במקביל פורסם כי בראון מעוניין להתחתן עם השחקנית, אם כי נכון לעכשיו השניים לא הודיעו רשמית על אירוסים.

בראון עצמו הפך מאז 7 באוקטובר לאחד הקולות הבולטים בתעשיית הבידור האמריקנית שפעלו למען ישראל ולהעלאת המודעות לסיפורם של החטופים. גם סוויני כבר הציגה חיבור פומבי לישראל: בחודש ינואר האחרון היא נפגשה עם שורדי השבי נועה ארגמני ואבינתן אור.

בשלב הזה סוויני עצמה עדיין לא אישרה כי בכוונתה להתגייר, ולכן מדובר בדיווחים בלבד. אבל בין ראש השנה בבית הכנסת, מערכת היחסים שהולכת ומתהדקת והדיווחים על רצונה להקים עם בראון בית יהודי - נראה שהשמועות סביב הצעד הבא של הכוכבת רק הולכות ומתחזקות.