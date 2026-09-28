רינה מצליח לא מצטרפת למתקפה: "שולחת לכם חיבוק"

בעוד שחקני נבחרת ישראל בכדורגל סופגים ביקורת נוקבת וגל האשמות קשה מצד אוהדים ופרשנים בעקבות היכולת שהציגו וההפסד לאירלנד, אשת התקשורת רינה מצליח בחרה לנקוט בצעד שונה ולחזק אותם.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, שיגרה מצליח מסר קצר של תמיכה בשחקנים לאחר המשחק: "שחקני הנבחרת שלנו בכדורגל. שולחת לכם חיבוק".

דבריה של מצליח מגיעים בשעה שהמרחב הציבורי מוצף בביקורת חריפה נגד השחקנים והצוות המקצועי, כאשר רבים קוטלים את ההופעה של הנבחרת וטוענים לחוסר מחויבות על כר הדשא.

הרקע: התפרקות מוקדמת בדברצן

הגב של מצליח לשחקנים מגיע בעקבות ההפסד 3:0 לנבחרת אירלנד במסגרת המחזור השני של ליגת האומות. המשחק, שנערך באצטדיון נג'רדיי בדברצן שבהונגריה, נפתח באווירה מתוחה שכללה מפגן מחאה מצד השחקנים האיריים במהלך נגינת ההמנון הישראלי.