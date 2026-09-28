לא יאמן: יאיר נתניהו הפיץ פייק על ה-7 באוקטובר

יאיר נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, משתף לא מעט פוסטים על ה-7 באוקטובר, פוסטים המשבחים את אביו ואף כאלו התוקפים את גדי אינזקוט.

הפעם נתניהו הצעיר פרסם מחדש פוסט של אייל יעקובי, בו נראה ילד צעיר בעזה, כשילדים אחרים מציקים לו, תחת הכותרת כי "כך ילדים פלסטינים בעזה התייחסו לצעיר ישראלי שהוחזק כבן ערובה על ידי חמאס". אלא שלא מדובר בכלל בילד ישראלי, אלא בילד עזתי.

הפוסט שפרסם יאיר נתניהו ( צילום מסך )

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מיד אחרי הטבח, פעילת ההסברה נועה מגיד, שלקחה על עצמה משימה חשובה לפרסם ולהפיץ תיעודים וזוועות מה-7 באוקטובר.

מגיד התייחסה לסרטון וכתבה: "הילד בסרטון הזה אינו ישראלי שנחטף ב-7 באוקטובר. הוא ילד ערבי שמשחק "חטופים" עם חבריו וקורא "אמא, אמא" בעברית, בעוד חבריו לועגים לו על זהות אמו. הסרטון המקורי אפילו הוסר מהטיקטוק.

אני מבינה את הכוונות הטובות, אבל בבקשה אל תפיצו מידע שגוי על הסרטון הזה".

ברשת מיהרו לתקוף שוב את נתניהו ולטעון כי הוא עושה נזק עצום למדינת ישראל, בכך שהוא מפיץ פייק.