מכה קשה לנהגים: זה מחיר הדלק הצפוי

גל התייקרויות נוסף בדרך לכיסו של הצרכן הישראלי: על פי ההערכות במשק האנרגיה, מחיר הדלק בישראל צפוי לרשום זינוק חד נוסף בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי.
הסיבה המרכזית לזינוק המתוכנן היא הכאוס הבלתי נגמר במצר הורמוז, אשר משפיע ישירות על מחירי הנפט והאנרגיה בעולם. על פי ההערכות המוקדמות בשוק, מדובר בהתייקרות חדה של כ-25 עד 40 אגורות לליטר. מהלך זה יביא את מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן במסלול שירות עצמי לחצות פעם נוספת את הרף הפסיכולוגי של שמונה שקלים לליטר.
עבור הנהג הישראלי, מדובר במכה נוספת לרמת החיים שתתבטא בתוספת של כ-15 עד 20 שקלים לכל תדלוק ממוצע, מעבר להשפעה הרוחבית הצפויה על מדד המחירים לצרכן ועל יוקר המחיה הכללי.
כיום, מחיר ליטר דלק אוקטן 95 בשירות עצמי עומד על 7.75 שקלים (עם תוספת של 26 אגורות לליטר במסלול שירות מלא). זאת לאחר שבתחילת ספטמבר כבר השווה המחיר את שיא כל הזמנים ועמד על 8.25 שקלים לליטר (שיא שנרשם בעבר רק בספטמבר 2012), בטרם בוצעה הפחתה של חצי שקל במס הבלו.