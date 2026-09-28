מכה קשה לנהגים: זה מחיר הדלק הצפוי

גל התייקרויות נוסף בדרך לכיסו של הצרכן הישראלי: על פי ההערכות במשק האנרגיה, מחיר הדלק בישראל צפוי לרשום זינוק חד נוסף בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי.

הסיבה המרכזית לזינוק המתוכנן היא הכאוס הבלתי נגמר במצר הורמוז, אשר משפיע ישירות על מחירי הנפט והאנרגיה בעולם. על פי ההערכות המוקדמות בשוק, מדובר בהתייקרות חדה של כ-25 עד 40 אגורות לליטר. מהלך זה יביא את מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן במסלול שירות עצמי לחצות פעם נוספת את הרף הפסיכולוגי של שמונה שקלים לליטר.

עבור הנהג הישראלי, מדובר במכה נוספת לרמת החיים שתתבטא בתוספת של כ-15 עד 20 שקלים לכל תדלוק ממוצע, מעבר להשפעה הרוחבית הצפויה על מדד המחירים לצרכן ועל יוקר המחיה הכללי.