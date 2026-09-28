בעקבות התבטאות השרה: הממונה על שגרירות ספרד זומנה לשיחת נזיפה

שרת הנוער הספרדית ( דוברות משרד החוץ )

בהנחיית שר החוץ גדעון סער: הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, זומנה היום (שני) לשיחת נזיפה במשרד החוץ על ידי ראש המערך המדיני-אסטרטגי, גלעד כהן. הזימון בוצע בעקבות התבטאות של שרת הנוער בממשלת ספרד, סירה רגו, שהצהירה כי הציבור הספרדי תומך במדינה פלסטינית "מהנהר ועד הים". בישראל הזכירו כי מדובר ב"סיסמה שמשמעותה מחיקת מדינת ישראל. אמירה זו מצטרפת למדיניות אנטי ישראלית שיטתית מצד ממשלת ספרד והעומד בראשה ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז".

"דבריה של שרת הנוער, שבחרה בעבר שלא לגנות את טבח ה-7 באוקטובר ובספטמבר 2025 אף נאסרה כניסתה לישראל, מעידים על הכיוון של הממשלה הנוכחית בספרד: תמיכה בחזון שמשמעותו חיסולה של מדינת ישראל" נמסר ממשרד החוץ. "זאת, בשעה שראש ממשלת ספרד תוקף את ישראל על עצם זכותה להגן על עצמה - מול איראן ומול חמאס".

"ממשלת ספרד איבדה את המצפן" הוסיפו ותקפו. "במקום לעמוד לצד המאבק בטרור ובאיומים על ביטחון ישראל, היא הפכה את מדינת ישראל לשק החבטות של מדיניות החוץ שלה והיא לוקחת חלק פעיל בקמפיין נגד ישראל וקיומה".