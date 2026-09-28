איש ערוץ 14: "יש ראיות לבגידה של ראשי מערכת הביטחון"

ערוץ 14 ( חיים גולדברג / פלאש90 )

‏פאנליסט ערוץ 14, איתמר פליישמן התייחס לראש מפלגת ישר! גדי אינזקוט, ולתאוריית הבגידה ב-7 באוקטובר.

בפתח התוכנית ברדיו 'גלי ישראל' אמר פליישמן: "חלה הסלמה בקמפיין של גדי איזנקוט. עכשיו הוא מדבר על מעילות, על בגידות. לא יודע, אולי שווה לא לבדוק מי בגד. אולי לא נסמן בוגדים. כי כמו שאני כל הזמן אומר, יש הרבה יותר ראיות לבגידה של ראשי מערכת הביטחון משל כל תיאוריה אחרת. אני חושב שזה שטויות, או לפחות לא מוכח עד לרגע זה, אבל אולי לא כדאי..."

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נזכיר כי אמש, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יצא בהאשמה חמורה נגד גוש השמאל וכתב: "השמאל תמיד מאשים את הימין בפשעים שלו עצמו, זה נכון גם לנושא הבגידה".

יום קודם לכן, תקף נתניהו הצעיר בחריפות, את עיתון ה"ניו יורק טיימס". בציוץ חריף ולוחמני במיוחד שפרסם בחשבון ה-X שלו, תקף נתניהו הבן בחריפות את הסיקור הבינלאומי של המלחמה ואת ההסתמכות של הציבור הישראלי על פרסומי העיתון.

"הניו יורק טיימס פרסמו גם שישראל מרעיבה ועושה רצח עם בעזה ושישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים!", כתב נתניהו. "העיתון גם הכחיש את שואת יהודי אירופה בזמן אמת, והסתיר אותה מהציבור האמריקני!".

נתניהו לא עצר שם, קבע כי "מדובר בעיתון אנטישמי שונא ישראל שמעליל עלינו כמעט מדי יום!", והפנה את הזעם גם כלפי היריבים הפוליטיים מבית: "זה לא ייאמן שמבחינת השמאלנים אם משהו פורסם בניו יורק טיימס זה אמת!".