לא עופר וינטר: זו המפלגה שנתניהו הכי חושש ממנה 

חודש פחות יום נותר עד לבחירות, אולי בין הדרמטיות שהתקיימו במדינת ישראל. מפלגות האופוזיציה מנסות בכל דרך להזכיר לציבור כי עברו 3 שנים מאז טבח ה-7 באוקטובר, וכי עליו להדיח את הממשלה הנוכחית.

סקר מנדטים שפורסם אמש בכאן 11, מציג שוויון בין הגושים, כאשר כל אחד מקבל 52 מנדטים - רחוק מאוד מהאפשרות להקים ממשלה. יחד עם זאת יועצים פוליטיים טעונים כי הסקרים אינם משקפים נתוני אמש בנוגע לליכוד, וכי המפלגה צפויה להפתיע.

אמש דווח בחדשות 13 כי ראש הממשלה נתניהו מתכנן מתקפה רצינית נגד מפלגתו של עופר וינטר, מיד אחרי החג, מתוך מטרה להניע אותו לפרוש בכדי לא לסכן את הגוש, שכן הוא לא מאמין שהיא תעבור את אחוז החסימה.

הבוקר (שני) טען הפרשן הפוליטי של מעריב, מתי טוכפלד, כי יש מפלגה אחת שמלחיצה את נתניהו יותר מהכל מפלגת "המילואימניקים-כלכלית" של יועז הנדל וירון זליכה. בליכוד החליטו כעת שלא לתקוף את המפלגה, אלא להתעלם ממנה, משום שהליכוד חושש שעימות חזיתי עם הנדל וזליכה דווקא יחזק אותם ויעניק להם מעמד של יריב משמעותי.

לפי הסקרים שבידי הליכוד, רוב התמיכה שמקבלים כיום יועז הנדל וירון זליכה מגיעה ממצביעי ימין ולא ממחנה האופוזיציה. מספר המנדטים אינו גדול, אך מבחינת הליכוד גם כמה אחוזים בודדים עלולים להיות משמעותיים אם הם ייגרעו מהמחנה ברגע ההכרעה.