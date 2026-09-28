דיווח: המתווכות לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתכנית הגרעין

המדינות המתווכות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן לוחצות על טהרן להסכים לוויתורים בתכנית הגרעין שלה, זאת בניסיון לחדש את המו"מ אחרי דחיית ההצעה האיראנית להפסקת אש - כך דווח היום (שני) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". למרות זאת, בשלב זה איראן לא הראתה סימנים לכך שהיא מוכנה לעשות זאת.

לפי הדיווח, בכיר בממשלה של אחת המדינות המעורבות בשיחות אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין שלה, ואפילו כבר הייתה קרובה לכך בשיחות שנערכו בעבר עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס. עם זאת, באיראן דרשו בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב אחרי שיושג הסכם עם ארה"ב.