15 משפחות חדשות: נחנכה שכונת ההרחבה במגדלים

חנוכת השכונה החדשה במגדלים ( דוברות מועצת שומרון )

תנופת הבנייה והפיתוח בשומרון: נחנכה בחול המועד סוכות שכונת ההרחבה החדשה "כרם הלל" ביישוב מגדלים שבמזרח השומרון, בסמוך לחוות נוף אבי. השכונה הוקמה לזכרו של לוחם צה"ל, סמ"ר הלל דינר הי"ד, שמסר את נפשו ונפל בקרבות הגבורה בבית חאנון שברצועת עזה. טקס חנוכת השכונה התקיים באווירה חגיגית, בהשתתפות כ-15 משפחות חלוציות שקבעו בה את ביתן, משפחת דינר, יו"ר ועד היישוב יעקב פרץ, ותושבים רבים וילדיהם.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, גזר את הסרט ובירך יחד עם המשפחות והתושבים בשם ומלכות את הברכה המיוחדת על הקמת יישוב חדש בארץ ישראל: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם מציב גבול אלמנה". עוד אמר כי "ארץ ישראל בלי עם ישראל היא כמו משפחה מפורקת, כמו אישה אלמנה. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל ומקים יישובים חדשים, המשפחה מתאחדת, ולכן יש ברכה מיוחדת - 'מציב גבול אלמנה'". דגן הוסיף והדגיש את החשיבות האסטרטגית של המהלך: "האזור הזה, שמחבר בין השומרון לבקעת הירדן, הופך להיות חלק משמעותי ומרכזי של מדינת ישראל. מגדלים הולכת להיות מועצה אזורית, ואנחנו נגיע בעזרת השם למיליון יהודים בשומרון. אנו עושים זאת לזכרו של גיבור ישראל שמסר את חייו למען העם והארץ, כדי שנוכל לחיות כאן כיהודים גאים".

נציגת היישוב הדס מדמון בירכה: "אנו זוכים לראות במו עינינו את התגשמות דברי הנביאים. מגדלים מרחיבה את גבולה בזכות משפחות חלוציות שבחרו לבוא, לבנות ולהוסיף עוד נדבך לבית הזה. השכונה שתקום כאן תהיה חזקה ערכית ותהווה ראש חץ לעוד הרבה עשייה והתיישבות במרחב. תושבי 'כרם הלל', הבאתם איתכם את האופי המיוחד, הכוחות והחלומות שלכם, ויחד נמשיך להרחיב, לבנות ולהפריח את המקום".

במהלך הטקס נשא דברים גם אחיו של הלל דינר הי"ד, אלישיב, שריגש את המשתתפים ואמר כי מתוך השכול משפחתו מוצאת נחמה באחיזה בארץ ישראל. לדבריו, "אנו שמחים להיות האושפיזין ולהמשיך את דרכו בבניין הארץ".

ראש המועצה הודה לכל החלוצים והחלוצות: "החלומות שלנו עוד רבים וגדולים, והיד נטויה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו רק שמחה ונחמה בבניין הארץ, ומכאן היישוב ילך ויגדל".

ביום רביעי תצא לדרך "צעדת השומרון" - מסע וחגיגה המונית לכל המשפחה במרחבים המרגשים של יישובי צפון השומרון כדים, גנים ונעה - דרך מעבר גלבוע. הצעדה תכלול מסלול חווייתי בטבע, הופעות של אמנים מובילים, עמדות הפעלה, מתנפחים ושלל אטרקציות למשפחות וצפויים להגיע אליה אלפי מטיילים.