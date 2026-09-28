סקרים פנימיים: זה מספר המנדטים האמיתי של הליכוד

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

‏מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, התייחס היום (שני) ברדיו 103fm, לסקרים שבהם הליכוד מתחת ל-20 מנדטים וטען שאין דבר כזה.

"יורדים מעשרים? שטות אחת גדולה. לסוקרים שמגיעים לפחות מ-20 אין מושג. בסקרים שלנו אנחנו קרובים ל-28 מנדטים. לקראת הבחירות אנחנו עוד נתחזק הרבה. אנשים חוזרים הביתה, מבינים שאנחנו האופציה הטובה ביותר. בבחירות האחרונות הפסדנו בסקרים אבל ניצחנו בבחירות".

עוד באותו נושא בכיר המוסד לשעבר מגן על נתניהו: "לא זוכר אזהרה מאיחוד האמירויות" חדשות סרוגים

מוקדם יותר היום, הפרשן הפוליטי אטילה שומפלבי, התייחס לסקר המנדטים שפורסם אמש בכאן 11, והציג שוויון בין שני הגושים, כאשר כל אחד מהם מקבל 52 מנדטים.

שומפלבי שכבר תקופה ארוכה טוען שהסקרים אינם נכונים, וכי במציאות לנתניהו יש מנדטים נוספים "אבודים", אמר: "‏זכרו: ביום, סליחה - בשניה שבה יתפרסם הסקר הרציני הראשון שיהיה על תיקו ליכוד-ישר, ואז הובלה קלה של הליכוד, תם האירוע. ולפי המספרים, זה במרחק כמה סקרים מאיתנו. תחזיקו חזק, מסוממי הסקרים שסירבו להפעיל שכל".

עוד הוא הוסיף: "התמכרתם למספרים, שכחתם את הפסיכולוגיה האנושית".