בכיר המוסד לשעבר מגן על נתניהו: "לא זוכר אזהרה מאיחוד האמירויות"

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

איל ציר כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד בספטמבר-אוקטובר 2023, התייחס הבוקר (שני) בגלי צה"ל, לפרסומים ביחס להתרעות מצרית ואמירתית טרום 7 באוקטובר.

בדבריו הוא אמר: "אני לא זוכר ידיעות על אזהרה מ-MBZ וסופיאן אבו זיידה, וגם לא זוכר ביקור של עבאס כאמל. אם יש ביקור של עבאס כאמל שלא עובר דרך אגף תבל במוסד - זה חריג מאוד, אבל תאורטית זה יכול לקרות. מאז 7 באוקטובר קיימתי עשרות שעות ומפגשים עם עבאס כאמל ואנשיו - אני מעולם לא זוכר שאפילו במסגרת שיחות מסדרון או שיחות צד הסוגיה הזו עלתה - הם לא אמרו לנו שהתריעו".

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נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו המריא אמש תחת מעטה כבד של חשאיות אל פגישה מדינית עם מנהיגה של איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד. על פי הדיווחים נתניהו המריא בחשאי במטוס פרטי לא רשמי המשרת את ישראל לפגישות מדיניות ושהה במדינה כארבע שעות.

מדובר על פגישה חריגה יחסית בנוף המדיני משתי סיבות מקבילות, בן זאיד נמנע לרוב מפגישות מדיניות עם מנהיגים בתקופת בחירות בניסיון להימנע מלהיראות כמי שלוקח צד בפוליטיקה פנימית ומעבר לכך, הדיווחים סביב הטענות המנוגדות בקשר לקיומה או אי קיומה של אזהרה אמירתית לפני השביעי באוקטובר מעמיד את שני המנהיגים באור לא אידיאלי כרקע אל פגישה מדינית.