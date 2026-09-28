התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (שני, 28/09) אזהרות צהובות בשל עומסי חום כבדים הצפויים משעות הבוקר המאוחרות. האזהרות תקפות לאזורים נרחבים מצפון הארץ ועד דרומה, כאשר בחלק מהאזורים החום הקיצוני יימשך עד לשעות הלילה.
האזורים תחת אזהרה ולוחות הזמנים:
- דרום מדבר יהודה, ים המלח והערבה: אזהרה צהובה תקפה מהשעה 11:00 בבוקר ועד לשעה 22:00 בלילה.
- עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן וצפון מדבר יהודה וים המלח: אזהרה צהובה תקפה מהשעה 11:00 בבוקר ועד לשעה 18:00 בערב.
למה ניתן לצפות?
בשל התנאים הקיצוניים, ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, תנאים סביבתיים לא נוחים לחולים כרוניים, למבוגרים ולאנשים הנמצאים בטיפול רפואי, וכן תנאי עבודה קשים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים. בנוסף, מזהירים בשירות המטאורולוגי מפני פגיעה זמנית אפשרית באספקת החשמל בשל העומסים.
איך מומלץ להתנהג?
- שהייה בצל ומיזוג: בשעות השיא של החום מומלץ לשהות במקום מוצל ומאוורר או במבנה ממוזג.
- שתייה מרובה: יש להקפיד לשתות מים בכמות מספקת.
- יציאה לרחוב: במידה ונדרש לצאת החוצה, יש לחבוש כובע רחב שוליים וללבוש בגדים בהירים.
- בטיחות ברכב: אין להישאר או להשאיר אדם או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג וחלונותיו סגורים. כמו כן, מומלץ לנהגים לעצור מדי פעם להתרעננות.
- דאגה למבוגרים: מומלץ שבני משפחה ושכנים יבדקו את שלומם של קשישים ומבוגרים בסביבתם.