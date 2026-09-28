התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (שני, 28/09) אזהרות צהובות בשל עומסי חום כבדים הצפויים משעות הבוקר המאוחרות. האזהרות תקפות לאזורים נרחבים מצפון הארץ ועד דרומה, כאשר בחלק מהאזורים החום הקיצוני יימשך עד לשעות הלילה.

האזורים תחת אזהרה ולוחות הזמנים:

דרום מדבר יהודה, ים המלח והערבה: אזהרה צהובה תקפה מהשעה 11:00 בבוקר ועד לשעה 22:00 בלילה.

אזהרה צהובה תקפה מהשעה 11:00 בבוקר ועד לשעה 22:00 בלילה. עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן וצפון מדבר יהודה וים המלח: אזהרה צהובה תקפה מהשעה 11:00 בבוקר ועד לשעה 18:00 בערב.

למה ניתן לצפות?

בשל התנאים הקיצוניים, ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, תנאים סביבתיים לא נוחים לחולים כרוניים, למבוגרים ולאנשים הנמצאים בטיפול רפואי, וכן תנאי עבודה קשים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים. בנוסף, מזהירים בשירות המטאורולוגי מפני פגיעה זמנית אפשרית באספקת החשמל בשל העומסים.