יועז הנדל מבהיר: "לא נשב בממשלה כזו"

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, התייחס היום (שני) בגלי צה"ל, למערכת הבחירות המתקרבת ואמר: "אני לא מתעסק בחרמות".

עוד הוא הוסיף: "אם תקום ממשלה של איזנקוט נתניהו ובנט, נהיה חלק ממנה, לא נשב בממשלת נתניהו והחרדים - אבל גם לא בממשלה של איזנקוט ומפלגות ערביות".

נזכיר כי לפני מספר ימים, תקף הנדל בחריפות את מפלגת ש"ס ואמר: "ש"ס זה אבי אבות הטומאה. כל מי שמעודד השתמטות המונית - אני לא אשב איתו".

עוד הוא הוסיף: "אם המילואימניקים לא מגיעים חזקים, אנחנו הולכים לבחירות נוספות", טען הנדל. "הגושים האלה לא מביאים אותנו לשום מקום. אני מתעסק בזה שגולדקנופף ודרעי לא יקבלו כאן החלטות. אני לא אשב עם נתניהו והמפלגות החרדיות".