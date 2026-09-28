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חדשות פוליטי מדיני

יועז הנדל מבהיר: "לא נשב בממשלה כזו"

יו"ר מפלגת המילואימניקים, התייחס למערכת הבחירות הנוכחית והבהיר: "לא נשב במפלגה כזו"

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יועז הנדל (אבשלום ששוני / פלאש90)

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, התייחס היום (שני) בגלי צה"ל, למערכת הבחירות המתקרבת ואמר: "אני לא מתעסק בחרמות".

עוד הוא הוסיף: "אם תקום ממשלה של איזנקוט נתניהו ובנט, נהיה חלק ממנה, לא נשב בממשלת נתניהו והחרדים - אבל גם לא בממשלה של איזנקוט ומפלגות ערביות".

נזכיר כי לפני מספר ימים, תקף הנדל בחריפות את מפלגת ש"ס ואמר: "ש"ס זה אבי אבות הטומאה. כל מי שמעודד השתמטות המונית - אני לא אשב איתו".

עוד הוא הוסיף: "אם המילואימניקים לא מגיעים חזקים, אנחנו הולכים לבחירות נוספות", טען הנדל. "הגושים האלה לא מביאים אותנו לשום מקום. אני מתעסק בזה שגולדקנופף ודרעי לא יקבלו כאן החלטות. אני לא אשב עם נתניהו והמפלגות החרדיות".

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דווקא הבטחות למשילות יש בשפע בכל מהדורה! בפועל מי שמשרת חוטף את הנטל והעסקנים חוגגים על חשבוננו 🤦ררר
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