הפרשן הפוליטי על סקר המנדטים: "תם האירוע"

הפרשן הפוליטי אטילה שומפלבי, התייחס היום (שני) לסקר המנדטים שפורסם אמש בכאן 11, והציג שוויון בין שני הגושים, כאשר כל אחד מהם מקבל 52 מנדטים.

שומפלבי שכבר תקופה ארוכה טוען שהסקרים אינם נכונים, וכי במציאות לנתניהו יש מנדטים נוספים "אבודים", אמר: "‏זכרו: ביום, סליחה - בשניה שבה יתפרסם הסקר הרציני הראשון שיהיה על תיקו ליכוד-ישר, ואז הובלה קלה של הליכוד, תם האירוע. ולפי המספרים, זה במרחק כמה סקרים מאיתנו. תחזיקו חזק, מסוממי הסקרים שסירבו להפעיל שכל".

עוד הוא הוסיף: "התמכרתם למספרים, שכחתם את הפסיכולוגיה האנושית".

על פי הסקר, מפלגת 'ביחד' מקבלת 11 מנדטים, מדובר למעשה בהתרסקות חדשה שכן מדובר באיחוד עם מפלגת 'יש עתיד' בראשות לפיד, שעומדת כעת על 24 מנדטים בכנסת.

על כך אמר שומפלבי: "‏אין לי שום בעיה לצאת מטומטם ואפילו אהבל, אבל אני מוכרח לשאול: איך בנט 11? זה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני בכלל. הבן אדם מנהל את הקמפיין המהותי והאיכותי היחיד בסביבה, מציג תוכניות, קורע את השטח, הפעילים של יש עתיד בוערים - והוא לא עולה. תנו הסבר לדבר הזה. לי זה מוזר (או שאני לא מבין כבר כלום)".