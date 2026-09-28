ח"כית יש עתיד מזהירה: 100% שנתניהו יעשה זאת

חברת הכנסת מירב כהן מ'יש עתיד', שהתמזגה עם בנט למפלגת 'ביחד', התייחסה היום (שני) ברדיו 103fm לירידה בסקרים האחרונים, של גוש השינוי בכלל ומפלגת 'ביחד' בפרט.

בדבריה אמרה כהן: "היינו קרובים ך-61 מנדטים ציוניים, אבל נכנסו מפלגות חדשות ששינו את האיזון". עוד היא הוסיפה: "אם שיעורי ההצבעה יהיו גבוהים, המפלגות הקטנות יפלו מתחת לאחוז החסימה ונגיע ל-61".

נזכיר כי סקר כאן 11 אמש, הציג שוויון בין הגושים, כאשר כל אחד ממנו מקבל 52 מנדטים.

עוד אמרה כהן: "ביבי בוודאות של 100% יתבסס על קולות של מפלגות חרדיות שקוראות להשתמטות ובמידה מסוימת הוא יתבסס גם על הערבים. הוא יעלה אליהם לרגל כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות וככה נקבל גם משתמטים וגם ערבים".