נחשף: שלושה ימים אחרי הטבח - האמירה האומללה של אבו שחאדה

ועדת הבחירות המרכזית, פסלה בשבוע שעבר את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת, בעקבות שורת אמירות בעייתיות ובראשן מאמר שכתב בבוקר שאחרי טבח ה-7 באוקטובר.

במאמר הוא כתב כי אם עזה הקטנה הצליחה, תחשבו מה יכולות לעשות מדינות אחרות, כינה את הטבח אירוע היסטורי והתייחס אף "להפתעה" שהכין חמאס לכוחות הביטחון.

בניסיונותיו לבטל את ההצבעה, הוא אמר כי הוא לא הבין עדיין את גודל האירועים ואת היקף הטבח. השופט סולברג אמר כי אלו תירוצים שאינם מתקבלים על הדעת ובאופן חריג השתתף בהצבעה על הדחתו.

בהמשך לכך נחשף בכאן 11, כי שלושה ימים אחרי הטבח, שחאדה פרסם סרטון נוסף בחשבון הטיקטוק שלו, שבו הוא לא גינה את הטבח. הוא אף לא הזכיר במילה את ארגון חמאס כאחראי עליו.