נחשף: שלושה ימים אחרי הטבח - האמירה האומללה של אבו שחאדה

ועדת הבחירות המרכזית, פסלה בשבוע שעבר את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת, בעקבות שורת אמירות בעייתיות ובראשן מאמר שכתב בבוקר שאחרי טבח ה-7 באוקטובר.
במאמר הוא כתב כי אם עזה הקטנה הצליחה, תחשבו מה יכולות לעשות מדינות אחרות, כינה את הטבח אירוע היסטורי והתייחס אף "להפתעה" שהכין חמאס לכוחות הביטחון.
בניסיונותיו לבטל את ההצבעה, הוא אמר כי הוא לא הבין עדיין את גודל האירועים ואת היקף הטבח. השופט סולברג אמר כי אלו תירוצים שאינם מתקבלים על הדעת ובאופן חריג השתתף בהצבעה על הדחתו.
בהמשך לכך נחשף בכאן 11, כי שלושה ימים אחרי הטבח, שחאדה פרסם סרטון נוסף בחשבון הטיקטוק שלו, שבו הוא לא גינה את הטבח. הוא אף לא הזכיר במילה את ארגון חמאס כאחראי עליו.
בפתח הסרטון חזר אבו שחאדה על הדברים שכתב במאמר שבגללו נפסל מהתמודדות בבחירות: "הסוגייה הפלסטינית עברה אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי שעדיין בראשיתו. מדובר באירוע פוליטי גדול מאוד שתהיינה לו השלכות ברמת הסוגייה הפלסטינית וברמת האזור כולו".
"ליבנו עם משפחות השהידים, הפצועים וכל משפחות הקורבנות החפים מפשע, ובמיוחד נזכיר את אנשינו בנגב", הוסיף אבו שחאדה בסרטון, שלא כלל התייחסות למעשי הרצח של חמאס, לחטיפות ולפגיעה באזרחים, בחיילים ובשוטרים.
אבו שחאדה המשיך לתקוף את ישראל "אנחנו שומעים הסתה גזענית, ברברית ולא אנושית מההנהגה הפוליטית והצבאית בישראל כלפי בני עמנו, ובמיוחד כלפי תושבי עזה. אנחנו שומעים מונחים כמו רצח עם, טיהור אתני, ניתוק חשמל ומים וטבח, בנוסף להסתה קיצונית ולרצח בני עמנו בגדה ובירושלים".
עוד טען אבו שחאדה בסרטון: "ישנם גם איומים עלינו הפלסטינים בפנים, ובמיוחד על תושבי הערים הפלסטיניות ההיסטוריות והערים המעורבות".
השופט סולברג, חיזקת את כולנו בהחלטה ערכית ויהודית שמעמידה גבול אדום וברור!