ימים ספורים לפני הטבח: האזהרה הנוספת שקיבל נתניהו

ראש המודיעין המצרי לשעבר, עבאס כאמל, התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו ימים ספורים לפני המתקפה והזהיר מפני אפשרות של מתקפה קרובה מרצועת עזה.

כך דווח הלילה (בין ראשון לשני) ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים רשמיים בממשלה ערבית.

על פי הדיווח, שיחת הטלפון הגיעה לאחר שתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל במהלך החודשים שקדמו לטבח.

האזהרה הראשונה, ביוני 2023, הייתה כללית יחסית ועסקה במצב הנפיץ ברצועת עזה.

בספטמבר כבר החריף המסר המצרי, וכאמל הגיע לישראל והזהיר כי המצב ברצועה עלול להידרדר באופן משמעותי. לפי המקורות שצוטטו, בצד הישראלי השיבו אז כי המצב נמצא בשליטה.

אלא שבקהיר הדאגה גברה. לפי ה"ג'ורנל", בתחילת אוקטובר פנה כאמל ישירות לנתניהו והעביר אזהרה נוספת.

גורמים המעורים בפרטים טענו כי המצרים המשיכו להתריע בפני ישראל עד כ-48 שעות לפני מתקפת חמאס. עם זאת, ההתרעות לא כללו מידע מדויק על מועד המתקפה, יעדיה או היקפה.

בדיווח נטען כי מצרים לא הייתה המדינה הערבית היחידה שהעבירה מסרים בנושא.

נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שוחח עם נתניהו בספטמבר 2023 והעלה בפניו אינדיקציות שלפיהן חמאס נערך למתקפה. לפי הגורמים ששוחחו עם העיתון, נתניהו לא נראה משוכנע מהמידע שהוצג בפניו.

במקביל, שירותי המודיעין במדינות ערב זיהו בתקופה שקדמה לטבח שינוי בטון של מנהיג חמאס יחיא סינוואר וכן עלייה בתדירות המפגשים בין אנשי חמאס לג'יהאד האסלאמי.