בג״ץ בהחלטה דרמטית לטובת המצטרף לגדי איזנקוט

יצחק עמית ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בית המשפט העליון דחה היום (ראשון) את העתירה שדרשה לפסול את מועמדותו לכנסת של ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, המתמודד מטעם מפלגת "ישר". העתירה הוגשה בטענה למעורבותו של כהן בהובלת עינויים נגד קטין ונגד עמירם בן אוליאל במהלך חקירות פרשת דומא.

הרכב השופטים, בראשות נשיא העליון יצחק עמית ובהשתתפות השופטים עופר גרוסקופף וחאלד כבוב, דחה את הבקשה על הסף ללא קיום דיון, והטיל על העותרים הוצאות משפט בסך 3,000 שקלים. העתירה הוגשה בידי קבוצת פעילים מ"מטה צדק לעמירם", באמצעות עו"ד רחביה פילץ. לטענתם, מעשיו של כהן בתקופת כהונתו בראש הארגון – הכוללים לדבריהם גיבוי להוצאת הודאות בכוח ופגיעה חמורה בזכויות אדם ונחקרים – מנוגדים לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולכן יש למנוע את כניסתו לכנסת.

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הפנייה לבית המשפט העליון הגיעה לאחר שיו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מחק את בקשתם שהוגשה לוועדת הבחירות, ללא שקיים דיון בבקשה.

לאחר דחיית העתירה מסרו הפעילים: “אדם שהכשיר פגיעה חמורה בזכויות אדם, ורמיסה הכי בוטה של זכויות נחקרים, בצעד אנטי דמוקרטי, והעניק גיבוי להוצאת הודאות בכוח - לא ראוי לכהן בכנסת ישראל”.

עוד הוסיפו: “שום החלטה של בג”צ לא תנקה את הכתם המוסרי והערכי שרובץ על יורם כהן, אדם שתחתיו נעשו כאלו מעשים לא ראוי להיות איש ציבור בישראל ולא ראוי לכהן בכנסת ישראל”.