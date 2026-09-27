הרב הירש במתקפה: ״צריכים למנוע את ההתחזקות של השמאל״

הח"כים החרדים בבית הרב הירש. ארכיון ( ללא קרדיט )

הרב משה הלל הירש ממנהיגי דגל התורה והציבור החרדי, השתתף היום (ראשון) בכינוס בחירות ויצא במתקפה חריפה נגד גוש השמאל.

״אנחנו צריכים היום סייעתא דשמיא גדולה של הקב"ה ולמנוע את החוסר סייעתא דשמיא. החוסר סייעתא דשמיא מגיע על ידי התחזקות של השמאל ואנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל״, אמר.

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על פי הדיווח של ארי קלמן ב-i24, ראש הישיבה אמר עוד: ״אי אפשר להשתמש במילים זה לא יהיה כמו שעד עכשיו לא היה. אם חס ושלום לא יהיה פה משהו גדול פחות מ-10 מנדטים שלנו זה לא טוב! זו הדרך היחידה למנוע את הכוח של השמאל בארץ ישראל זה מה שצריך לעשות״.

הרב חתם את דבריו באומרו: ״הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד שנמצאים פה, ולכל אחד - שיעזור כמה שהוא יכול לעזור יהיה לו סייעתא דשמיא מהקב"ה ואנחנו ננצח בגדול ויהיה קידוש שם שמים״.