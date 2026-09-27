טיסה סודית: נתניהו נפגש בחשאי עם מנהיג האמירויות 

ראש הממשלה נתניהו המריא היום תחת מעטה כבד של חשאיות אל פגישה מדינית עם מנהיגה של איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד. על פי הדיווחים נתניהו המריא בחשאי במטוס פרטי לא רשמי המשרת את ישראל לפגישות מדיניות ושהה במדינה כארבע שעות.

שורה של גורמים מדווחים כי ראש הממשלה, שלא נראה בשעות האחרונות למרות היותו במרכזו של קמפיין בחירות, המריא בשעות הצהריים אל פגישה מדינית חשאית באיחוד האמירויות עם מנהיג המדינה, הנשיא מוחמד בן זאיד, המוכר גם בתור MBZ.

על פי הצלבות נתוני טיסה, נראה כי נתניהו המריא בחשאי לפגישה עם מטוס פרטי לא רשמי המשרת את ישראל מידי פעם אל פגישות מדיניות סודיות וטיסות עלומות. אותו מטוס שירת את ראש הממשלה גם בזמן ביקורו במדינה בזמן המלחמה נגד איראן.

ראש הממשלה נחת בבירה אבו דאבי זמן קצר לאחר השעה שלוש בצהריים, והעביר כארבע שעות במדינה ולאחר מכן המריא חזרה לישראל. כאשר הידיעה עצמה ככל הנראה הותרה לפרסום רק לאחר עזיבה בטוחה של ראש הממשלה את אזור הסכנה האיראני.

מדובר על פגישה חריגה יחסית בנוף המדיני משתי סיבות מקבילות, בן זאיד נמנע לרוב מפגישות מדיניות עם מנהיגים בתקופת בחירות בניסיון להימנע מלהיראות כמי שלוקח צד בפוליטיקה פנימית ומעבר לכך, הדיווחים סביב הטענות המנוגדות בקשר לקיומה או אי קיומה של אזהרה אמירתית לפני השביעי באוקטובר מעמיד את שני המנהיגים באור לא אידיאלי כרקע אל פגישה מדינית.

אך עצם הפגישה באופן חריג זה יכול גם להצביע על דחיפות מסוימות, כאשר על פי רבים מהדיווחים סביר כי הפגישה עסקה במערכה נגד איראן והמשך איומה על האזור.